https://ria.ru/20250116/nato-1993990461.html

МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море

МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море - РИА Новости, 16.01.2025

МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море

Заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, заявила официальный... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Финляндия, Эстония и другие страны ЕС спешат квалифицировать случившееся как диверсию и разрабатывают в качестве основной версию об участии в ней "теневого флота" России."Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", — сказала она на брифинге.Дипломат отметила, что альянс воспользовался ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море."Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", — добавила Захарова.Повреждение кабелей в Балтийском мореЛиния электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.Захарова ранее выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20250114/nato-1993695252.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20241205/eskalatsiya-1987518491.html

https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html

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