Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 16.01.2025 (обновлено: 15:54 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/nato-1993990461.html
МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море
МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море - РИА Новости, 16.01.2025
МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море
Заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, заявила официальный... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:15:00+03:00
2025-01-16T15:54:00+03:00
нато
россия
в мире
балтийское море
финляндия
мария захарова
эстония
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994020236_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_383e6765ee8cec5c37f4481843f1d481.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Финляндия, Эстония и другие страны ЕС спешат квалифицировать случившееся как диверсию и разрабатывают в качестве основной версию об участии в ней "теневого флота" России."Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", — сказала она на брифинге.Дипломат отметила, что альянс воспользовался ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море."Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", — добавила Захарова.Повреждение кабелей в Балтийском мореЛиния электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.Захарова ранее выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
https://ria.ru/20250114/nato-1993695252.html
https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html
https://ria.ru/20241205/eskalatsiya-1987518491.html
https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html
россия
балтийское море
финляндия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994020236_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_85b4b7f75eabd583303aa8dc27c59782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, в мире, балтийское море, финляндия, мария захарова, эстония, евросоюз
НАТО, Россия, В мире, Балтийское море, Финляндия, Мария Захарова, Эстония, Евросоюз
МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море

Захарова: НАТО хочет нарушить экспорт российской нефти через Балтийское море

© AP Photo / Hendrik OsulaЭстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО. Январь 2025
Эстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО. Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Hendrik Osula
Эстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО. Январь 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Финляндия, Эстония и другие страны ЕС спешат квалифицировать случившееся как диверсию и разрабатывают в качестве основной версию об участии в ней "теневого флота" России.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море
14 января, 16:52
"Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", — сказала она на брифинге.
Дипломат отметила, что альянс воспользовался ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
«
"Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", — добавила Захарова.

Во вторник по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки альянс анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе. Накануне, по данным телерадиовещателя Yle, в Финский залив прибыли два корабля НАТО.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России
30 декабря 2024, 08:00

Повреждение кабелей в Балтийском море

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Писториус призвал ЕС не провоцировать военную эскалацию в Балтийском море
5 декабря 2024, 15:31
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Захарова ранее выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
В Балтийском море - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Швеция направит в Финляндию корабль для расследования инцидента с EstLink 2
3 января, 22:37
 
НАТОРоссияВ миреБалтийское мореФинляндияМария ЗахароваЭстонияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала