МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море
Захарова: НАТО хочет нарушить экспорт российской нефти через Балтийское море
© AP Photo / Hendrik OsulaЭстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО. Январь 2025
© AP Photo / Hendrik Osula
Эстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО. Январь 2025
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Финляндия, Эстония и другие страны ЕС спешат квалифицировать случившееся как диверсию и разрабатывают в качестве основной версию об участии в ней "теневого флота" России.
"Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", — сказала она на брифинге.
Дипломат отметила, что альянс воспользовался ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
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"Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", — добавила Захарова.
Во вторник по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки альянс анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе. Накануне, по данным телерадиовещателя Yle, в Финский залив прибыли два корабля НАТО.
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Повреждение кабелей в Балтийском море
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
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Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Захарова ранее выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.