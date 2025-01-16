https://ria.ru/20250116/naemniki-1993938073.html
Наемники часто посещают крейсер "Украина", сообщило подполье
Наемники часто посещают крейсер "Украина", сообщило подполье - РИА Новости, 16.01.2025
Наемники часто посещают крейсер "Украина", сообщило подполье
Иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб, сообщили РИА Новости в подполье. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T03:23:00+03:00
2025-01-16T03:23:00+03:00
2025-01-16T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб, сообщили РИА Новости в подполье."В порту Николаева у ракетного крейсера "Украина", который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки на территории Николаевского судостроительного завода, стали замечать активность иностранных наемников. Подполье заметило регулярные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри", — рассказал источник в пророссийском подполье. К судну, по словам собеседника, протянули коммуникации. "Цель остается неясной. Возможно, собираются вывезти остатки или же хотят организовать внутри штаб", — добавил подпольщик.В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017-го украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле. Крейсер предполагалось продать, а вырученные средства направить на строительство новых кораблей и катеров, но эти планы так и не реализовались.
https://ria.ru/20250112/podpole-1993388289.html
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николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина)
Наемники часто посещают крейсер "Украина", сообщило подполье
Иностранные наемники могли организовать штаб на крейсере "Украина"
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб, сообщили РИА Новости в подполье.
«
"В порту Николаева
у ракетного крейсера "Украина", который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки на территории Николаевского судостроительного завода, стали замечать активность иностранных наемников. Подполье заметило регулярные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри", — рассказал источник в пророссийском подполье.
К судну, по словам собеседника, протянули коммуникации.
"Цель остается неясной. Возможно, собираются вывезти остатки или же хотят организовать внутри штаб", — добавил подпольщик.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017-го украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле. Крейсер предполагалось продать, а вырученные средства направить на строительство новых кораблей и катеров, но эти планы так и не реализовались.