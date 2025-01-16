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В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь - РИА Новости, 16.01.2025
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17:46 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/muzhchina-1994048856.html
В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь
В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь - РИА Новости, 16.01.2025
В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь
Житель Балахны в Нижегородской области, изрезавший ножом супругу и забивший полуторагодовалую дочь, заключен под стражу, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:46:00+03:00
2025-01-16T17:46:00+03:00
происшествия
россия
балахна
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Балахны в Нижегородской области, изрезавший ножом супругу и забивший полуторагодовалую дочь, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 12 января подозреваемый, проживавший в квартире дома на улице Бумажников, нанес множественные ножевые ранения супруге и удары тупым предметом по голове своей полуторагодовалой дочери. От полученных травм ребенок умер на месте, мать девочки была доставлена в больницу, где скончалась. Мужчина также нанес раны себе, он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). "Сегодня на выездном судебном заседании в медицинском учреждении судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Ранее на допросе следователю СК России обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что мотивом совершенного им преступления послужила ссора с супругой", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, мужчина будет находится под стражей 1 месяц 25 суток – до 12 марта. На данный момент он находится в больнице под конвоем.
https://ria.ru/20250116/mat-1994040973.html
https://ria.ru/20250105/ubiystvo-1992586018.html
россия
балахна
нижегородская область
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происшествия, россия, балахна, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балахна, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь

В Нижегородской области арестовали мужчину, изрезавшего супругу и забившего дочь

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Балахны в Нижегородской области, изрезавший ножом супругу и забивший полуторагодовалую дочь, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 12 января подозреваемый, проживавший в квартире дома на улице Бумажников, нанес множественные ножевые ранения супруге и удары тупым предметом по голове своей полуторагодовалой дочери. От полученных травм ребенок умер на месте, мать девочки была доставлена в больницу, где скончалась. Мужчина также нанес раны себе, он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).
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"Сегодня на выездном судебном заседании в медицинском учреждении судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Ранее на допросе следователю СК России обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что мотивом совершенного им преступления послужила ссора с супругой", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, мужчина будет находится под стражей 1 месяц 25 суток – до 12 марта. На данный момент он находится в больнице под конвоем.
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ПроисшествияРоссияБалахнаНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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