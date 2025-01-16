https://ria.ru/20250116/muzhchina-1994048856.html

В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь

В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь - РИА Новости, 16.01.2025

В Нижегородской области арестовали мужчину, убившего полуторагодовалую дочь

Житель Балахны в Нижегородской области, изрезавший ножом супругу и забивший полуторагодовалую дочь, заключен под стражу, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:46:00+03:00

2025-01-16T17:46:00+03:00

2025-01-16T17:46:00+03:00

происшествия

россия

балахна

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Балахны в Нижегородской области, изрезавший ножом супругу и забивший полуторагодовалую дочь, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 12 января подозреваемый, проживавший в квартире дома на улице Бумажников, нанес множественные ножевые ранения супруге и удары тупым предметом по голове своей полуторагодовалой дочери. От полученных травм ребенок умер на месте, мать девочки была доставлена в больницу, где скончалась. Мужчина также нанес раны себе, он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). "Сегодня на выездном судебном заседании в медицинском учреждении судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Ранее на допросе следователю СК России обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что мотивом совершенного им преступления послужила ссора с супругой", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, мужчина будет находится под стражей 1 месяц 25 суток – до 12 марта. На данный момент он находится в больнице под конвоем.

https://ria.ru/20250116/mat-1994040973.html

https://ria.ru/20250105/ubiystvo-1992586018.html

россия

балахна

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, балахна, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)