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Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост - РИА Новости, 16.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:30 16.01.2025 (обновлено: 21:37 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/muzey-1994088589.html
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост - РИА Новости, 16.01.2025
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост
Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева подтвердила РИА Новости, что покидает пост. РИА Новости, 16.01.2025
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культура
россия
елизавета лихачева
гмии (пушкинский музей)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева подтвердила РИА Новости, что покидает пост."Да, это правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли она покидает пост главы музея.Лихачева была назначена гендиректором Пушкинского музея в марте 2023 года.
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россия, елизавета лихачева, гмии (пушкинский музей)
Культура, Россия, Елизавета Лихачева, ГМИИ (Пушкинский музей)
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост

Гендиректор Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает пост

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЕлизавета Лихачёва
Елизавета Лихачёва - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Елизавета Лихачёва. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева подтвердила РИА Новости, что покидает пост.
"Да, это правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли она покидает пост главы музея.
Лихачева была назначена гендиректором Пушкинского музея в марте 2023 года.
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КультураРоссияЕлизавета ЛихачеваГМИИ (Пушкинский музей)
 
 
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