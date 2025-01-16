https://ria.ru/20250116/muzey-1994088589.html

Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост

Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост - РИА Новости, 16.01.2025

Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост

Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева подтвердила РИА Новости, что покидает пост. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:30:00+03:00

2025-01-16T21:30:00+03:00

2025-01-16T21:37:00+03:00

культура

россия

елизавета лихачева

гмии (пушкинский музей)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева подтвердила РИА Новости, что покидает пост."Да, это правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли она покидает пост главы музея.Лихачева была назначена гендиректором Пушкинского музея в марте 2023 года.

https://ria.ru/20240929/pushkin-1975038110.html

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россия, елизавета лихачева, гмии (пушкинский музей)