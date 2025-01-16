https://ria.ru/20250116/muzey-1994088589.html
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост - РИА Новости, 16.01.2025
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост
Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева подтвердила РИА Новости, что покидает пост. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:30:00+03:00
2025-01-16T21:30:00+03:00
2025-01-16T21:37:00+03:00
культура
россия
елизавета лихачева
гмии (пушкинский музей)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева подтвердила РИА Новости, что покидает пост."Да, это правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли она покидает пост главы музея.Лихачева была назначена гендиректором Пушкинского музея в марте 2023 года.
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россия, елизавета лихачева, гмии (пушкинский музей)
Культура, Россия, Елизавета Лихачева, ГМИИ (Пушкинский музей)
Глава Пушкинского музея Лихачева покидает пост
Гендиректор Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает пост