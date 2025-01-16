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В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях - РИА Новости, 16.01.2025
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21:27 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/moskva-1994088237.html
В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях
В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях - РИА Новости, 16.01.2025
В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях
Подростка в Москве убедили стать "партизаном" и совершить диверсию на железной дороге, суд приговорил его к шести годам лишения свободы, рассказал в интервью... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:27:00+03:00
2025-01-16T21:27:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Подростка в Москве убедили стать "партизаном" и совершить диверсию на железной дороге, суд приговорил его к шести годам лишения свободы, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов. По его словам, юноша 2006 года рождения в 2022 году вступил в переписку с неустановленными лицами проукраинских взглядов, которые убедили его стать "партизаном" и действовать в интересах Украины на территории России. Ему присылали литературу с инструкциями по изготовлению горючих смесей и взрывных устройств. В феврале 2023 года подросток залил бензином шкаф-концентратор на пути станции "Кунцево-1" и поджег. "В августе прошлого года Мосгорсуд приговорил его к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии. Он признан виновным в диверсии, совершенной орггруппой", - сказал Козлов. Он отметил, что эффективной мерой в борьбе с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности стало бы ограничение поисковых систем, исключающее возможность выдачи ответов в них ссылок на запрещенные сайты.
https://ria.ru/20250116/sk-1994079102.html
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происшествия, россия, москва, украина, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Московский городской суд
В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях

В Москве подростка приговорили к шести годам за диверсию на ж/д путях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРаботник железной дороги обходит железнодорожные пути
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работник железной дороги обходит железнодорожные пути. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Подростка в Москве убедили стать "партизаном" и совершить диверсию на железной дороге, суд приговорил его к шести годам лишения свободы, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
По его словам, юноша 2006 года рождения в 2022 году вступил в переписку с неустановленными лицами проукраинских взглядов, которые убедили его стать "партизаном" и действовать в интересах Украины на территории России. Ему присылали литературу с инструкциями по изготовлению горючих смесей и взрывных устройств. В феврале 2023 года подросток залил бензином шкаф-концентратор на пути станции "Кунцево-1" и поджег.
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Вчера, 20:28
"В августе прошлого года Мосгорсуд приговорил его к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии. Он признан виновным в диверсии, совершенной орггруппой", - сказал Козлов.
Он отметил, что эффективной мерой в борьбе с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности стало бы ограничение поисковых систем, исключающее возможность выдачи ответов в них ссылок на запрещенные сайты.
Задержание подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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9 января, 04:42
 
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