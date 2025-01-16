https://ria.ru/20250116/moskva-1994088237.html

В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях

В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях - РИА Новости, 16.01.2025

В Москве подростка убедили совершить диверсию на ж/д путях

Подростка в Москве убедили стать "партизаном" и совершить диверсию на железной дороге, суд приговорил его к шести годам лишения свободы, рассказал в интервью... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:27:00+03:00

2025-01-16T21:27:00+03:00

2025-01-16T21:27:00+03:00

происшествия

россия

москва

украина

московский городской суд

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Подростка в Москве убедили стать "партизаном" и совершить диверсию на железной дороге, суд приговорил его к шести годам лишения свободы, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов. По его словам, юноша 2006 года рождения в 2022 году вступил в переписку с неустановленными лицами проукраинских взглядов, которые убедили его стать "партизаном" и действовать в интересах Украины на территории России. Ему присылали литературу с инструкциями по изготовлению горючих смесей и взрывных устройств. В феврале 2023 года подросток залил бензином шкаф-концентратор на пути станции "Кунцево-1" и поджег. "В августе прошлого года Мосгорсуд приговорил его к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии. Он признан виновным в диверсии, совершенной орггруппой", - сказал Козлов. Он отметил, что эффективной мерой в борьбе с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности стало бы ограничение поисковых систем, исключающее возможность выдачи ответов в них ссылок на запрещенные сайты.

https://ria.ru/20250116/sk-1994079102.html

https://ria.ru/20250109/transsib-1992873310.html

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происшествия, россия, москва, украина, московский городской суд