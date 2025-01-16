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В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице - РИА Новости, 16.01.2025
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15:24 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/moskva-1994013450.html
В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице
В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице - РИА Новости, 16.01.2025
В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице
Императорский удав пытался в четверг незаконно заселиться в номере гостиницы в Москве, пойманная рептилия будет передана в центр передержки диких животных,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:24:00+03:00
2025-01-16T15:24:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Императорский удав пытался в четверг незаконно заселиться в номере гостиницы в Москве, пойманная рептилия будет передана в центр передержки диких животных, сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. "Шестнадцатого января в службу "112" Москвы поступил вызов о незаконном заселении в гостинице: пятнистая змея, не зарегистрировавшись по правилам гостиничных услуг, заняла один из номеров", - говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия спасатели в средствах индивидуальной защиты поймали рептилию, которая оказалась императорским удавом. По признанию спасателей, пресмыкающееся на протяжении всей операции сохраняло по-настоящему королевское спокойствие и совершенно не сопротивлялось своему перемещению. "Удав не пострадал, возможно, лишь немного был стеснен временными условиями содержания в контейнере", - отметили в ведомстве. Там добавили, что сейчас императорский удав ожидает визита представителей департамента природопользования столицы и "своего дальнейшего переселения в более комфортные палаты в центре передержки диких животных". "Несмотря на возможный испытанный работниками и гостями гостиницы стресс, личный визит символа 2025 года можно считать определенно добрым знаком", - резюмирует ГОЧСиПБ.
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице

В Москве императорский удав попытался незаконно заселиться в гостинице

© ЧСтные новости Москвы/TelegramИмператорский удав, найденный в гостинице в Москве
Императорский удав, найденный в гостинице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© ЧСтные новости Москвы/Telegram
Императорский удав, найденный в гостинице в Москве
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Императорский удав пытался в четверг незаконно заселиться в номере гостиницы в Москве, пойманная рептилия будет передана в центр передержки диких животных, сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Шестнадцатого января в службу "112" Москвы поступил вызов о незаконном заселении в гостинице: пятнистая змея, не зарегистрировавшись по правилам гостиничных услуг, заняла один из номеров", - говорится в сообщении.
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Прибывшие на место происшествия спасатели в средствах индивидуальной защиты поймали рептилию, которая оказалась императорским удавом. По признанию спасателей, пресмыкающееся на протяжении всей операции сохраняло по-настоящему королевское спокойствие и совершенно не сопротивлялось своему перемещению.
"Удав не пострадал, возможно, лишь немного был стеснен временными условиями содержания в контейнере", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас императорский удав ожидает визита представителей департамента природопользования столицы и "своего дальнейшего переселения в более комфортные палаты в центре передержки диких животных".
"Несмотря на возможный испытанный работниками и гостями гостиницы стресс, личный визит символа 2025 года можно считать определенно добрым знаком", - резюмирует ГОЧСиПБ.
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