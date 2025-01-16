https://ria.ru/20250116/moskva-1994013450.html

В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице

В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице - РИА Новости, 16.01.2025

В Москве удав попытался незаконно заселиться в гостинице

Императорский удав пытался в четверг незаконно заселиться в номере гостиницы в Москве, пойманная рептилия будет передана в центр передержки диких животных,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:24:00+03:00

2025-01-16T15:24:00+03:00

2025-01-16T15:24:00+03:00

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994004978_0:507:960:1047_1920x0_80_0_0_6a144dfb97f1212b3819213694472103.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Императорский удав пытался в четверг незаконно заселиться в номере гостиницы в Москве, пойманная рептилия будет передана в центр передержки диких животных, сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. "Шестнадцатого января в службу "112" Москвы поступил вызов о незаконном заселении в гостинице: пятнистая змея, не зарегистрировавшись по правилам гостиничных услуг, заняла один из номеров", - говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия спасатели в средствах индивидуальной защиты поймали рептилию, которая оказалась императорским удавом. По признанию спасателей, пресмыкающееся на протяжении всей операции сохраняло по-настоящему королевское спокойствие и совершенно не сопротивлялось своему перемещению. "Удав не пострадал, возможно, лишь немного был стеснен временными условиями содержания в контейнере", - отметили в ведомстве. Там добавили, что сейчас императорский удав ожидает визита представителей департамента природопользования столицы и "своего дальнейшего переселения в более комфортные палаты в центре передержки диких животных". "Несмотря на возможный испытанный работниками и гостями гостиницы стресс, личный визит символа 2025 года можно считать определенно добрым знаком", - резюмирует ГОЧСиПБ.

https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html

https://ria.ru/20240605/zmeya-1950575504.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия