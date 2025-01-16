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В районе Лубянской площади в Москве сняли оцепление - РИА Новости, 16.01.2025
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14:15 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/moskva-1994001679.html
В районе Лубянской площади в Москве сняли оцепление
В районе Лубянской площади в Москве сняли оцепление - РИА Новости, 16.01.2025
В районе Лубянской площади в Москве сняли оцепление
Силовики сняли оцепление в районе Лубянской площади в центре Москвы после обследования обнаруженного ранее подозрительного предмета, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:15:00+03:00
2025-01-16T14:15:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики сняли оцепление в районе Лубянской площади в центре Москвы после обследования обнаруженного ранее подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что в 12.50 поступило сообщение о найденном подозрительном предмете по адресу: улица Мясницкая, дом 6/3, корпус 1. В целях безопасности прилегающий к месту происшествия район был оцеплен силовиками. Туда же прибыли дежурные расчеты пожарных. "Оцепление снято, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В районе Лубянской площади в Москве сняли оцепление

В центре Москвы сняли оцепление после обнаружения подозрительного предмета

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛубянская площадь в Москве
Лубянская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Лубянская площадь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики сняли оцепление в районе Лубянской площади в центре Москвы после обследования обнаруженного ранее подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что в 12.50 поступило сообщение о найденном подозрительном предмете по адресу: улица Мясницкая, дом 6/3, корпус 1. В целях безопасности прилегающий к месту происшествия район был оцеплен силовиками. Туда же прибыли дежурные расчеты пожарных.
"Оцепление снято, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
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