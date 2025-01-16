Рейтинг@Mail.ru
Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 16.01.2025 (обновлено: 15:11 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/moskva-1994001337.html
Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков
Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2025
Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков
Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:13:00+03:00
2025-01-16T15:11:00+03:00
молдавия
москва
россия
дмитрий песков
молдовагаз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вместе с тем чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы", — прокомментировал пресс-секретарь появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках для возобновления газоснабжения Приднестровья. Он также добавил, что пока российская сторона не получала от Кишинева заявлений о готовности заключить необходимый контракт.Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. В январе истек договор о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинев не урегулировал проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома", после чего перестал получать газ. В Приднестровье с 3 января началось веерное отключение электричества для ограничения объема потребляемой энергии.
https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html
https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993504214.html
молдавия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, москва, россия, дмитрий песков, молдовагаз, газпром
Молдавия, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Молдовагаз, Газпром
Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков

Песков заявил о готовности Москвы оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вместе с тем чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы", — прокомментировал пресс-секретарь появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках для возобновления газоснабжения Приднестровья.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ
08:23
Он также добавил, что пока российская сторона не получала от Кишинева заявлений о готовности заключить необходимый контракт.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. В январе истек договор о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинев не урегулировал проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома", после чего перестал получать газ.
В Приднестровье с 3 января началось веерное отключение электричества для ограничения объема потребляемой энергии.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье
13 января, 16:41
 
МолдавияМоскваРоссияДмитрий ПесковМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала