https://ria.ru/20250116/moskva-1994001337.html

Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков

Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2025

Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков

Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:13:00+03:00

2025-01-16T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вместе с тем чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы", — прокомментировал пресс-секретарь появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках для возобновления газоснабжения Приднестровья. Он также добавил, что пока российская сторона не получала от Кишинева заявлений о готовности заключить необходимый контракт.Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. В январе истек договор о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинев не урегулировал проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома", после чего перестал получать газ. В Приднестровье с 3 января началось веерное отключение электричества для ограничения объема потребляемой энергии.

https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html

https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993504214.html

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молдавия, москва, россия, дмитрий песков, молдовагаз, газпром