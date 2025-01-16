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В центре Москвы оцепили район Лубянской площади - РИА Новости, 16.01.2025
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14:01 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/moskva-1993999498.html
В центре Москвы оцепили район Лубянской площади
В центре Москвы оцепили район Лубянской площади - РИА Новости, 16.01.2025
В центре Москвы оцепили район Лубянской площади
Силовики оцепили район Лубянской площади в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:01:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики оцепили район Лубянской площади в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 12.50 поступило сообщение о подозрительном предмете по адресу: улица Мясницкая, дом 6/3, корпус 1", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в целях безопасности силовики оцепили прилегающий к месту происшествия район. Там же находятся дежурные расчеты пожарных.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы оцепили район Лубянской площади

Силовики оцепили район Лубянской площади в Москве из-за подозрительного предмета

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛубянская площадь в Москве
Лубянская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Лубянская площадь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики оцепили район Лубянской площади в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 12.50 поступило сообщение о подозрительном предмете по адресу: улица Мясницкая, дом 6/3, корпус 1", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в целях безопасности силовики оцепили прилегающий к месту происшествия район. Там же находятся дежурные расчеты пожарных.
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