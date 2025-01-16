https://ria.ru/20250116/moskva-1993999498.html

В центре Москвы оцепили район Лубянской площади

В центре Москвы оцепили район Лубянской площади - РИА Новости, 16.01.2025

В центре Москвы оцепили район Лубянской площади

Силовики оцепили район Лубянской площади в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:01:00+03:00

2025-01-16T14:01:00+03:00

2025-01-16T14:01:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598922303_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_533f612b4eb17b2180e068b3c234d02c.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики оцепили район Лубянской площади в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 12.50 поступило сообщение о подозрительном предмете по адресу: улица Мясницкая, дом 6/3, корпус 1", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в целях безопасности силовики оцепили прилегающий к месту происшествия район. Там же находятся дежурные расчеты пожарных.

https://ria.ru/20241127/moskva-1986102085.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва