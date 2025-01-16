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Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России - РИА Новости, 16.01.2025
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13:28 16.01.2025 (обновлено: 15:48 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html
Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России
Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России - РИА Новости, 16.01.2025
Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России
Украинский телефонный мошенник в разговоре с сотрудниками СМИ признал, что Крым принадлежит России, сообщает Telegram-канал ЧП / Крым. РИА Новости, 16.01.2025
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москва
украина
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в мире
республика крым
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинский телефонный мошенник в разговоре с сотрудниками СМИ признал, что Крым принадлежит России, сообщает Telegram-канал ЧП / Крым.&quot;Немного троллинга, который парировать оператор не смог, и вдогонку прилетел контрольный вопрос: &quot;Чей Крым?&quot;, на что оператор в ответ гордо заявил, что он &quot;московский&quot;. После этого в редакции прозвучали аплодисменты&quot;, — говорится в публикации.В материале указали, что выдававший себя за представителя одного из крупных московских операторов украинский злоумышленник звонил с турецкого номера и говорил с акцентом.После вопросов о местоположении кол-центра мошенник стал уверять, что звонит "с Москвы", отметили в посте.Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщал, что на Украине работают более тысячи мошеннических кол-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до десяти тысяч звонков.
https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html
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россия, москва, украина, антон немкин (депутат), госдума рф, в мире, республика крым
Россия, Москва, Украина, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, В мире, Республика Крым
Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России

Украинский мошенник в разговоре со СМИ признал, что Крым принадлежит России

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинский телефонный мошенник в разговоре с сотрудниками СМИ признал, что Крым принадлежит России, сообщает Telegram-канал ЧП / Крым.
«

"Немного троллинга, который парировать оператор не смог, и вдогонку прилетел контрольный вопрос: "Чей Крым?", на что оператор в ответ гордо заявил, что он "московский". После этого в редакции прозвучали аплодисменты", — говорится в публикации.

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В материале указали, что выдававший себя за представителя одного из крупных московских операторов украинский злоумышленник звонил с турецкого номера и говорил с акцентом.
После вопросов о местоположении кол-центра мошенник стал уверять, что звонит "с Москвы", отметили в посте.
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщал, что на Украине работают более тысячи мошеннических кол-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до десяти тысяч звонков.
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