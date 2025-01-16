https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html

Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России

Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России - РИА Новости, 16.01.2025

Украинский мошенник признал, что Крым принадлежит России

Украинский телефонный мошенник в разговоре с сотрудниками СМИ признал, что Крым принадлежит России, сообщает Telegram-канал ЧП / Крым. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:28:00+03:00

2025-01-16T13:28:00+03:00

2025-01-16T15:48:00+03:00

россия

москва

украина

антон немкин (депутат)

госдума рф

в мире

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_31e32836ace136b35c5824af858bc4c9.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинский телефонный мошенник в разговоре с сотрудниками СМИ признал, что Крым принадлежит России, сообщает Telegram-канал ЧП / Крым."Немного троллинга, который парировать оператор не смог, и вдогонку прилетел контрольный вопрос: "Чей Крым?", на что оператор в ответ гордо заявил, что он "московский". После этого в редакции прозвучали аплодисменты", — говорится в публикации.В материале указали, что выдававший себя за представителя одного из крупных московских операторов украинский злоумышленник звонил с турецкого номера и говорил с акцентом.После вопросов о местоположении кол-центра мошенник стал уверять, что звонит "с Москвы", отметили в посте.Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщал, что на Украине работают более тысячи мошеннических кол-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до десяти тысяч звонков.

https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html

https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html

россия

москва

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, антон немкин (депутат), госдума рф, в мире, республика крым