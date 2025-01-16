Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники внедрили новую схему для криптоворовства в Telegram с Лягушонком Пепе
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Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мошенники воруют криптовалюту, используя для этого раздачу коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Telegram, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в своем Telegram-канале.
"Они (мошенники — прим. ред.) создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу айтемов (виртуальных подарков — прим. ред.)— например, с Лягушонком Пепе. Вредоносное ПО (дрейнеры), установленное на этих ресурсах, ворует средства с криптокошельков пользователей", — говорится в публикации.
Как следует из сообщения, эксперты F.A.C.C.T. уже обнаружили около десятка опасных сайтов. Они рекомендуют избегать ввода личных данных на сомнительных ресурсах, изучать информацию об акциях, а также проверять дату регистрации домена подозрительного сайта.
Ранее руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов рассказал РИА Новости, что защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настройках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и возможности добавления владельца аккаунта в различные группы.