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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 16.01.2025
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20:26 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/moshennichestvo-1994078711.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 16.01.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники воруют криптовалюту, используя для этого раздачу коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Telegram, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:26:00+03:00
2025-01-16T20:26:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мошенники воруют криптовалюту, используя для этого раздачу коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Telegram, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в своем Telegram-канале."Они (мошенники — прим. ред.) создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу айтемов (виртуальных подарков — прим. ред.)— например, с Лягушонком Пепе. Вредоносное ПО (дрейнеры), установленное на этих ресурсах, ворует средства с криптокошельков пользователей", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, эксперты F.A.C.C.T. уже обнаружили около десятка опасных сайтов. Они рекомендуют избегать ввода личных данных на сомнительных ресурсах, изучать информацию об акциях, а также проверять дату регистрации домена подозрительного сайта.Ранее руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов рассказал РИА Новости, что защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настройках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и возможности добавления владельца аккаунта в различные группы.
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общество, технологии, telegram
Общество, Технологии, Telegram
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники внедрили новую схему для криптоворовства в Telegram с Лягушонком Пепе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве
Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мошенники воруют криптовалюту, используя для этого раздачу коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Telegram, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в своем Telegram-канале.
"Они (мошенники — прим. ред.) создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу айтемов (виртуальных подарков — прим. ред.)— например, с Лягушонком Пепе. Вредоносное ПО (дрейнеры), установленное на этих ресурсах, ворует средства с криптокошельков пользователей", — говорится в публикации.
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Как следует из сообщения, эксперты F.A.C.C.T. уже обнаружили около десятка опасных сайтов. Они рекомендуют избегать ввода личных данных на сомнительных ресурсах, изучать информацию об акциях, а также проверять дату регистрации домена подозрительного сайта.
Ранее руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов рассказал РИА Новости, что защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настройках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и возможности добавления владельца аккаунта в различные группы.
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