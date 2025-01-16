https://ria.ru/20250116/moshennichestvo-1994078711.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 16.01.2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники воруют криптовалюту, используя для этого раздачу коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Telegram, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:26:00+03:00

2025-01-16T20:26:00+03:00

2025-01-16T20:26:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мошенники воруют криптовалюту, используя для этого раздачу коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Telegram, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в своем Telegram-канале."Они (мошенники — прим. ред.) создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу айтемов (виртуальных подарков — прим. ред.)— например, с Лягушонком Пепе. Вредоносное ПО (дрейнеры), установленное на этих ресурсах, ворует средства с криптокошельков пользователей", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, эксперты F.A.C.C.T. уже обнаружили около десятка опасных сайтов. Они рекомендуют избегать ввода личных данных на сомнительных ресурсах, изучать информацию об акциях, а также проверять дату регистрации домена подозрительного сайта.Ранее руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов рассказал РИА Новости, что защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настройках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и возможности добавления владельца аккаунта в различные группы.

https://ria.ru/20250101/mayning-1992205532.html

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общество, технологии, telegram