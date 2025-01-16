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Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа - РИА Новости, 16.01.2025
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16:32 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html
Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа
Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа - РИА Новости, 16.01.2025
Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство из-за планов по возобновлению Россией поставок газа Приднестровью, сообщает Sputnik Молдова. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:32:00+03:00
2025-01-16T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство из-за планов по возобновлению Россией поставок газа Приднестровью, сообщает Sputnik Молдова."Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии", — заявил он.Он назвал это "планом Кремля" по дестабилизации всей Молдавии.Ранее в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках для возобновления газоснабжения Приднестровья.Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. В январе истек договор о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинев не урегулировал проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома", после чего перестал получать газ.В Приднестровье с 3 января началось веерное отключение электричества для ограничения объема потребляемой энергии.
https://ria.ru/20250115/moldavija-1993876392.html
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Молдавия, Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Молдовагаз, Sputnik Молдова, Газпром, Дорин Речан
Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа

Премьер Молдавии Речан недоволен, что РФ поставит газ только для Приднестровья

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство из-за планов по возобновлению Россией поставок газа Приднестровью, сообщает Sputnik Молдова.
"Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии", — заявил он.
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Он назвал это "планом Кремля" по дестабилизации всей Молдавии.
Ранее в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках для возобновления газоснабжения Приднестровья.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. В январе истек договор о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинев не урегулировал проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома", после чего перестал получать газ.
В Приднестровье с 3 января началось веерное отключение электричества для ограничения объема потребляемой энергии.
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