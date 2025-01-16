https://ria.ru/20250116/moldavija-1994011807.html

Экс-генпрокурор: Кишинев пытается переложить вину за энергокризис на Россию

Экс-генпрокурор: Кишинев пытается переложить вину за энергокризис на Россию - РИА Новости, 16.01.2025

Экс-генпрокурор: Кишинев пытается переложить вину за энергокризис на Россию

Молдавские власти пытаются переложить свою вину за энергокризис в стране на Россию, хотя сами проигнорировали проблему поставки газа, заявил бывший генпрокурор... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:12:00+03:00

2025-01-16T15:12:00+03:00

2025-01-16T15:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Молдавские власти пытаются переложить свою вину за энергокризис в стране на Россию, хотя сами проигнорировали проблему поставки газа, заявил бывший генпрокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа. "Власть в Молдове вместо поиска решений энергетического кризиса предпочитает искать виноватых, возлагая всю ответственность на Россию. Кризис был предсказуемым: всем было известно, что 31 декабря истекает срок транзита газа через Украину. Однако ни с Приднестровьем, ни с Россией, ни с Украиной, ни с Евросоюзом диалог не был начат. Проблема была проигнорирована, пока не переросла в кризис", - сказал Стояногло в эфире кишиневского телеканала Exclusiv TV. Он отметил, что, несмотря на заявления о диверсификации энергетического рынка, Молдавия остается зависимой от российского газа. "Вместо доступных ресурсов закупается самый дорогой, что разрушает экономику. Этот кризис показал неспособность власти вести диалог внутри страны и извлекать уроки. В отличие от Молдовы, такие страны, как Венгрия, Словакия, Австрия, искали решения, думая о будущем, а не занимаясь манипуляциями и перекладыванием вины", - подчеркнул Стояногло. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html

https://ria.ru/20250114/moldaviya-1993743274.html

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