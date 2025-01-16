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В подъезде в Москве нашли младенца рядом с пьяной матерью - РИА Новости, 16.01.2025
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22:09 16.01.2025 (обновлено: 22:16 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/mladenets-1994091364.html
В подъезде в Москве нашли младенца рядом с пьяной матерью
В подъезде в Москве нашли младенца рядом с пьяной матерью - РИА Новости, 16.01.2025
В подъезде в Москве нашли младенца рядом с пьяной матерью
Здоровью младенца, найденного в московском подъезде рядом с пьяной матерью, ничто не угрожает, с его семьей будут работать специалисты, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:09:00+03:00
2025-01-16T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Здоровью младенца, найденного в московском подъезде рядом с пьяной матерью, ничто не угрожает, с его семьей будут работать специалисты, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее прокуратура Москвы сообщила в Telegram-канале, что в подъезде жилого дома на 13-й Парковой улице был обнаружен малолетний ребенок 2024 года рождения. Рядом с ребенком спала его мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура на контроле держит, с семьей будут работать специалисты", - сказала Ярославская. Она добавила, что также будет держать ситуацию на контроле.
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происшествия, москва, ольга ярославская, россия
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская, Россия
В подъезде в Москве нашли младенца рядом с пьяной матерью

В подъезде на востоке Москвы нашли младенца рядом с пьяной матерью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Здоровью младенца, найденного в московском подъезде рядом с пьяной матерью, ничто не угрожает, с его семьей будут работать специалисты, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее прокуратура Москвы сообщила в Telegram-канале, что в подъезде жилого дома на 13-й Парковой улице был обнаружен малолетний ребенок 2024 года рождения. Рядом с ребенком спала его мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
"Ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура на контроле держит, с семьей будут работать специалисты", - сказала Ярославская.
Она добавила, что также будет держать ситуацию на контроле.
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