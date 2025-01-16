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Удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
Удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:27:00+03:00
2025-01-16T00:27:00+03:00
2025-01-16T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, в результате поражено хранилище газа в Стрые Львовской области, сообщило Минобороны России.Министерство ранее сообщило, что российские войска утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК."Утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, удар стал ответом на украинские атаки с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани с целью срывов поставок по газопроводу "Турецкий поток",В министерстве уточнили, что одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. В Минобороны заверили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, турецкий поток
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток
Удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
Минобороны: удар ВС по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ