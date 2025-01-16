https://ria.ru/20250116/mikrozaym-1993944354.html

Исследование показало падение спроса на микрозаймы для погашения кредитов

Исследование показало падение спроса на микрозаймы для погашения кредитов - РИА Новости, 16.01.2025

Исследование показало падение спроса на микрозаймы для погашения кредитов

Спрос на микрозаймы для погашения банковских кредитов в России по итогам 2024 года упал до минимума за пять лет – доля таких запросов с 2020 года снизилась... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:07:00+03:00

2025-01-16T06:07:00+03:00

2025-01-16T06:07:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спрос на микрозаймы для погашения банковских кредитов в России по итогам 2024 года упал до минимума за пять лет – доля таких запросов с 2020 года снизилась более чем в 2,5 раза и составила 3,9%, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "В 2020 году в общем объеме заявок доля запросов на указанные цели в среднем составляла 8,6%. В 2021 году она выросла до 10,5%, в 2022 году она снизилась до 6,2%, в 2023 году — до 4,7%. По итогам 2024 года показатель снизился до отметки 3,9%, достигнув таким образом минимального значения за последние пять лет", - выяснил онлайн-сервис, проанализировав структуру спроса на займы по сектору МФО в части потребности в получении средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов. Как пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, получить кредит стало намного сложнее, а те, кто брал его, "изначально рациональнее" подходили к расчету собственных возможностей по обслуживанию долга. Также, по его словам, существенная часть граждан с потенциальной будущей потребностью в займах на перекредитование столкнулась с отказами в банках или в МФО. "Как итог, экономические и регуляторные реалии последних лет привели к снижению спроса на такие займы", - отметил Пустовит. Пиковые значения 2021 года аналитики объясняют отложенным спросом на кредиты после пандемийного 2020 года. В 2022 году начался тренд на сокращение показателя в связи со снижением доступности кредитов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения банками скоринговых политик. В 2023 и 2024 годах показатель продолжил снижаться, в том числе на фоне "более взвешенного финансового поведения граждан", а также планомерно усиливающихся регуляторных ограничений на выдачу кредитов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку. Исследователи добавили, что дополнительно в 2024 году сказался фактор высокой ключевой ставки и удорожания кредитов. "Обращаться за ними на таких дорогих условиях в большей степени были готовы те, кого с точки зрения платежеспособности можно отнести к категории заемщиков повышенного уровня риска. В результате многим из них в кредите было отказано. В совокупности это привело к снижению объемов кредитования", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20250116/gipermarket-1993943208.html

https://ria.ru/20250115/zaymy-1993763213.html

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