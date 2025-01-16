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США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова - РИА Новости, 16.01.2025
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14:10 16.01.2025 (обновлено: 14:12 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/mid-1994000870.html
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова - РИА Новости, 16.01.2025
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова
США и Украина делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, качественного и разумного по ценам российского газа в Европу и расчистить рынок для... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:10:00+03:00
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сша
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
мария захарова
турецкий поток
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США и Украина делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, качественного и разумного по ценам российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это правда, что Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского сжиженного природного газа", - сказала Захарова на брифинге.Она также подчеркнула, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке Вашингтона.
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сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, мария захарова, турецкий поток
США, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа, Мария Захарова, Турецкий поток
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова

Захарова: США и Украина расчищают рынок Европы для дорогого американского СПГ

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США и Украина делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, качественного и разумного по ценам российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это правда, что Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского сжиженного природного газа", - сказала Захарова на брифинге.
Она также подчеркнула, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке Вашингтона.
Газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
Вчера, 23:08
 
СШАУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвропаМария ЗахароваТурецкий поток
 
 
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