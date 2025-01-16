https://ria.ru/20250116/mid-1994000870.html

США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова

США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова - РИА Новости, 16.01.2025

США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова

США и Украина делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, качественного и разумного по ценам российского газа в Европу и расчистить рынок для... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:10:00+03:00

2025-01-16T14:10:00+03:00

2025-01-16T14:12:00+03:00

сша

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

мария захарова

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США и Украина делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, качественного и разумного по ценам российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это правда, что Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского сжиженного природного газа", - сказала Захарова на брифинге.Она также подчеркнула, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке Вашингтона.

https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html

сша

украина

россия

европа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, мария захарова, турецкий поток