https://ria.ru/20250116/mid-1994000870.html
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова - РИА Новости, 16.01.2025
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова
США и Украина делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, качественного и разумного по ценам российского газа в Европу и расчистить рынок для... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:10:00+03:00
2025-01-16T14:10:00+03:00
2025-01-16T14:12:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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мария захарова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США и Украина делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, качественного и разумного по ценам российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это правда, что Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского сжиженного природного газа", - сказала Захарова на брифинге.Она также подчеркнула, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке Вашингтона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, мария захарова, турецкий поток
США, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа, Мария Захарова, Турецкий поток
США и Украина расчищают рынок для американского СПГ, заявила Захарова
Захарова: США и Украина расчищают рынок Европы для дорогого американского СПГ