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Захарова раскритиковала реакцию ЕС на удары Киева по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 16.01.2025
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13:35 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/mid-1993994563.html
Захарова раскритиковала реакцию ЕС на удары Киева по "Турецкому потоку"
Захарова раскритиковала реакцию ЕС на удары Киева по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 16.01.2025
Захарова раскритиковала реакцию ЕС на удары Киева по "Турецкому потоку"
Европейский союз старается не замечать удары Киева по "Турецкому потоку", ограничиваясь невнятными рассуждениями, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:35:00+03:00
2025-01-16T13:35:00+03:00
в мире
киев
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мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Европейский союз старается не замечать удары Киева по "Турецкому потоку", ограничиваясь невнятными рассуждениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Брюссель ограничивается невнятными рассуждениями, что любые атаки на объекты энергосистемы, конечно, вызывают у него озабоченность. Якобы Киев, киевский режим, Европейский Союз ни о чем таком не информировал. И вообще это не удары по, так сказать, энергетике, это что-то другое", - описала Захарова реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку". Она подчеркнула, что, видимо, эти удары устраивают определенную часть Евросоюза, которая действует против своих же граждан. А оставшаяся часть ЕС, добавила Захарова, просто не знает, что происходит. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
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в мире, киев, россия, анапа, мария захарова, евросоюз, турецкий поток
В мире, Киев, Россия, Анапа, Мария Захарова, Евросоюз, Турецкий поток
Захарова раскритиковала реакцию ЕС на удары Киева по "Турецкому потоку"

Захарова заявила, что ЕС старается не замечать удары Киева по "Турецкому потоку"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Европейский союз старается не замечать удары Киева по "Турецкому потоку", ограничиваясь невнятными рассуждениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Брюссель ограничивается невнятными рассуждениями, что любые атаки на объекты энергосистемы, конечно, вызывают у него озабоченность. Якобы Киев, киевский режим, Европейский Союз ни о чем таком не информировал. И вообще это не удары по, так сказать, энергетике, это что-то другое", - описала Захарова реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку".
Она подчеркнула, что, видимо, эти удары устраивают определенную часть Евросоюза, которая действует против своих же граждан. А оставшаяся часть ЕС, добавила Захарова, просто не знает, что происходит.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
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