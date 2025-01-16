https://ria.ru/20250116/mid-1993989290.html
МИД России выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе
МИД России выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе - РИА Новости, 16.01.2025
МИД России выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе
Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе, заявила официальный... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:03:00+03:00
2025-01-16T13:03:00+03:00
2025-01-16T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещенных лиц, началу работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
https://ria.ru/20250116/khamas-1993975775.html
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россия, хамас, в мире, мария захарова, израиль, москва
Россия, ХАМАС, В мире, Мария Захарова, Израиль, Москва
МИД России выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе
МИД России рассчитывает на достижение соглашения Израиля и ХАМАС