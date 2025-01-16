https://ria.ru/20250116/mid-1993989290.html

МИД России выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе

МИД России выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе - РИА Новости, 16.01.2025

МИД России выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе

Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе, заявила официальный... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:03:00+03:00

2025-01-16T13:03:00+03:00

2025-01-16T13:13:00+03:00

россия

хамас

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израиль

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещенных лиц, началу работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий", - сказала она в ходе брифинга в Москве.

https://ria.ru/20250116/khamas-1993975775.html

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2025

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россия, хамас, в мире, мария захарова, израиль, москва