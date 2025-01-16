https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994013870.html

В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории

В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории - РИА Новости, 16.01.2025

В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории

В России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений, уступив лидерство 2020, средняя температура в стране за год составила минус 0,1 градуса,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:27:00+03:00

2025-01-16T15:27:00+03:00

2025-01-16T15:27:00+03:00

общество

россия

земля

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений, уступив лидерство 2020, средняя температура в стране за год составила минус 0,1 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В России 2024 год стал вторым в ранге самых теплых. Речь идет о средней годовой температуре по всем городам и весям нашей страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, средняя годовая температура в РФ в прошлом году составила минус 0,1 градуса, при том, что средняя температура на всей Земле составила 15,1 градуса, и 2024 год на планете стал самым теплым в истории. "Теплее до этого (в России - ред.) был только 2020 год. Тогда впервые за всю историю наблюдений температура была чуть выше нулевой отметки", - добавил синоптик.

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россия

земля

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Наталья Макарова

общество, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр