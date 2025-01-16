Рейтинг@Mail.ru
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994013870.html
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории - РИА Новости, 16.01.2025
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории
В России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений, уступив лидерство 2020, средняя температура в стране за год составила минус 0,1 градуса,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:27:00+03:00
2025-01-16T15:27:00+03:00
общество
россия
земля
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973444968_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_90f3ed4e97f3132f9fe46fabd6727fa3.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений, уступив лидерство 2020, средняя температура в стране за год составила минус 0,1 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В России 2024 год стал вторым в ранге самых теплых. Речь идет о средней годовой температуре по всем городам и весям нашей страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, средняя годовая температура в РФ в прошлом году составила минус 0,1 градуса, при том, что средняя температура на всей Земле составила 15,1 градуса, и 2024 год на планете стал самым теплым в истории. "Теплее до этого (в России - ред.) был только 2020 год. Тогда впервые за всю историю наблюдений температура была чуть выше нулевой отметки", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994011300.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973444968_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_09cff66ad6d710514b304f69b59e7811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Земля, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории

Вильфанд: в России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Жаркая погода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений, уступив лидерство 2020, средняя температура в стране за год составила минус 0,1 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
России 2024 год стал вторым в ранге самых теплых. Речь идет о средней годовой температуре по всем городам и весям нашей страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, средняя годовая температура в РФ в прошлом году составила минус 0,1 градуса, при том, что средняя температура на всей Земле составила 15,1 градуса, и 2024 год на планете стал самым теплым в истории.
"Теплее до этого (в России - ред.) был только 2020 год. Тогда впервые за всю историю наблюдений температура была чуть выше нулевой отметки", - добавил синоптик.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории
15:09
 
ОбществоРоссияЗемляРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала