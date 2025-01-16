https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994013870.html
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории - РИА Новости, 16.01.2025
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории
В России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений, уступив лидерство 2020, средняя температура в стране за год составила минус 0,1 градуса,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:27:00+03:00
2025-01-16T15:27:00+03:00
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общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений, уступив лидерство 2020, средняя температура в стране за год составила минус 0,1 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В России 2024 год стал вторым в ранге самых теплых. Речь идет о средней годовой температуре по всем городам и весям нашей страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, средняя годовая температура в РФ в прошлом году составила минус 0,1 градуса, при том, что средняя температура на всей Земле составила 15,1 градуса, и 2024 год на планете стал самым теплым в истории. "Теплее до этого (в России - ред.) был только 2020 год. Тогда впервые за всю историю наблюдений температура была чуть выше нулевой отметки", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994011300.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Земля, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории
Вильфанд: в России 2024 год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений