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Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории - РИА Новости, 16.01.2025
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15:09 16.01.2025 (обновлено: 15:27 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994011300.html
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории - РИА Новости, 16.01.2025
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории
Прошлый год побил рекорд температуры на планете, и последние 10 лет на Земле стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:09:00+03:00
2025-01-16T15:27:00+03:00
общество
земля
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прошлый год побил рекорд температуры на планете, и последние 10 лет на Земле стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Последние 10 лет - с 2015 по 2024 год - стали самыми теплыми за весь период наблюдений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг. По его словам, 2024 год стал самым жарким на Земле, средняя годовая температура составила 15,1 градуса, а 22 июля был установлен суточный рекорд - средняя температура на планете достигла 17,16 градуса.
https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994013870.html
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общество, земля, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Земля, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории

Вильфанд: последнее десятилетие стало самым жарким в истории метеонаблюдений

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прошлый год побил рекорд температуры на планете, и последние 10 лет на Земле стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Последние 10 лет - с 2015 по 2024 год - стали самыми теплыми за весь период наблюдений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.
По его словам, 2024 год стал самым жарким на Земле, средняя годовая температура составила 15,1 градуса, а 22 июля был установлен суточный рекорд - средняя температура на планете достигла 17,16 градуса.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории
15:27
 
ОбществоЗемляРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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