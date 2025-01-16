https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994011300.html

Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории

Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории - РИА Новости, 16.01.2025

Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории

Прошлый год побил рекорд температуры на планете, и последние 10 лет на Земле стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:09:00+03:00

2025-01-16T15:09:00+03:00

2025-01-16T15:27:00+03:00

общество

земля

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прошлый год побил рекорд температуры на планете, и последние 10 лет на Земле стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Последние 10 лет - с 2015 по 2024 год - стали самыми теплыми за весь период наблюдений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг. По его словам, 2024 год стал самым жарким на Земле, средняя годовая температура составила 15,1 градуса, а 22 июля был установлен суточный рекорд - средняя температура на планете достигла 17,16 градуса.

https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994013870.html

земля

россия

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Наталья Макарова

общество, земля, россия, роман вильфанд, гидрометцентр