https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994011300.html
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории - РИА Новости, 16.01.2025
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории
Прошлый год побил рекорд температуры на планете, и последние 10 лет на Земле стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:09:00+03:00
2025-01-16T15:09:00+03:00
2025-01-16T15:27:00+03:00
общество
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прошлый год побил рекорд температуры на планете, и последние 10 лет на Земле стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Последние 10 лет - с 2015 по 2024 год - стали самыми теплыми за весь период наблюдений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг. По его словам, 2024 год стал самым жарким на Земле, средняя годовая температура составила 15,1 градуса, а 22 июля был установлен суточный рекорд - средняя температура на планете достигла 17,16 градуса.
https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994013870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, земля, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Земля, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Последние десять лет на планете стали самыми жаркими в истории
Вильфанд: последнее десятилетие стало самым жарким в истории метеонаблюдений