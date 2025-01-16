https://ria.ru/20250116/mer-1993967879.html

Россию за 11 месяцев посетили около четырех миллионов туристов

Россию за 11 месяцев посетили около четырех миллионов туристов - РИА Новости, 16.01.2025

Россию за 11 месяцев посетили около четырех миллионов туристов

Порядка 4 миллионов иностранных туристов посетили Россию за январь-ноябрь 2024 года, это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:51:00+03:00

2025-01-16T10:51:00+03:00

2025-01-16T11:28:00+03:00

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Порядка 4 миллионов иностранных туристов посетили Россию за январь-ноябрь 2024 года, это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ."За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 миллиона иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее", – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова привели в пресс-службе.Министр отметил, что это результат комплексной работы по продвижению туристического бренда России на новых рынках, улучшению условий въезда и инфраструктуры гостеприимства. Он уточнил, что к 2030 году за счет реализуемых мер в рамках инициированного президентом нацпроекта по туризму планируется в 4 раза нарастить количество поездок иностранных граждан в Россию – до 16 миллионов в год.Ранее в Центре развития международного туризма ЦСР поделились с РИА Новости результатами проведенного исследования, в котором опросили иностранных туристов из дружественных стран о том, интересна ли им Россия в качестве туристического направления. Рассматривают РФ как перспективное туристическое направление порядка 94% опрошенных в Иране, 91% - в ОАЭ, 89% - в Индии, 88% - в Саудовской Аравии, 78% - в Китае и Омане. Большинство из респондентов больше всего ценят уникальную природу, интересные города, достопримечательности, дружелюбие жителей и доступные цены.

https://ria.ru/20250116/murmansk-1993869762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм