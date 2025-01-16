https://ria.ru/20250116/mazut-1994097150.html
На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей
На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей - РИА Новости, 16.01.2025
На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей
Вывоз загрязнённого мазутом песка с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края завершён, сообщил замначальника краснодарской краевой... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:36:00+03:00
2025-01-16T23:36:00+03:00
2025-01-16T23:36:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992590797_11:0:2543:1424_1920x0_80_0_0_91c8bf449e9fceb467446ba932d293b9.jpg
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Вывоз загрязнённого мазутом песка с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края завершён, сообщил замначальника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС" Олег Челядинов. "Вывозить песок с нефтепродуктом уже не будут. Это нецелесообразно и неэффективно. Теперь весь загрязнённый грунт прочищать будут именно деликатным способом – просеиванием", - передаёт краевой оперштаб слова Челядинова. По его словам, все небольшие горы песка, оставшиеся на береговой линии, будут просеивать, чтобы отделить капли нефтепродуктов от грунта. Теперь с пляжей будут вывозить только фрагменты мазута, их сейчас собирают в мешки. Также на основной части береговой линии от морпорта Анапы до села Витязево сокращают количество техники, так как работы, для которых ее привлекали, выполнены, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250116/krym-1994081770.html
https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html
анапа
темрюкский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992590797_644:0:2543:1424_1920x0_80_0_0_c341f8003ae1d88d1640e87987bb4174.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, темрюкский район, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей
Вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей Анапы и Темрюкского района завершили