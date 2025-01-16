https://ria.ru/20250116/mazut-1994097150.html

На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей

На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей - РИА Новости, 16.01.2025

На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей

Вывоз загрязнённого мазутом песка с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края завершён, сообщил замначальника краснодарской краевой... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:36:00+03:00

2025-01-16T23:36:00+03:00

2025-01-16T23:36:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Вывоз загрязнённого мазутом песка с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края завершён, сообщил замначальника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС" Олег Челядинов. "Вывозить песок с нефтепродуктом уже не будут. Это нецелесообразно и неэффективно. Теперь весь загрязнённый грунт прочищать будут именно деликатным способом – просеиванием", - передаёт краевой оперштаб слова Челядинова. По его словам, все небольшие горы песка, оставшиеся на береговой линии, будут просеивать, чтобы отделить капли нефтепродуктов от грунта. Теперь с пляжей будут вывозить только фрагменты мазута, их сейчас собирают в мешки. Также на основной части береговой линии от морпорта Анапы до села Витязево сокращают количество техники, так как работы, для которых ее привлекали, выполнены, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/krym-1994081770.html

https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, темрюкский район, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе