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Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли - РИА Новости, 16.01.2025
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13:09 16.01.2025 (обновлено: 13:49 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/mazut-1993989720.html
Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли
Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли - РИА Новости, 16.01.2025
Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли
Новых очагов загрязнения мазутом в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после крушения танкеров не выявлено, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:09:00+03:00
2025-01-16T13:49:00+03:00
краснодарский край
севастополь
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Новых очагов загрязнения мазутом в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после крушения танкеров не выявлено, сообщили в оперштабе региона."Новых выбросов мазута на закрепленных за муниципалитетами участках пляжей Анапы и Темрюкского района 16 января не обнаружили", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250116/yalta-1993967166.html
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краснодарский край
севастополь
керченский пролив
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краснодарский край, севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Краснодарский край, Севастополь, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли

Новых очагов загрязнения мазутом в Анапе и Темрюкском районе не нашли

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Новых очагов загрязнения мазутом в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после крушения танкеров не выявлено, сообщили в оперштабе региона.
"Новых выбросов мазута на закрепленных за муниципалитетами участках пляжей Анапы и Темрюкского района 16 января не обнаружили", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
У берегов Ялты обнаружили небольшое пятно мазута
10:47
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Биобон, используемый для очистки воды от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Анапе используют вторсырье для очистки Черного моря от мазута
02:26
 
Краснодарский крайСевастопольКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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