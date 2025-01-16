https://ria.ru/20250116/mazut-1993989720.html

Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли

Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли - РИА Новости, 16.01.2025

Новых выбросов мазута на побережье Анапы и Темрюкского района не нашли

Новых очагов загрязнения мазутом в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после крушения танкеров не выявлено, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:09:00+03:00

2025-01-16T13:09:00+03:00

2025-01-16T13:49:00+03:00

краснодарский край

севастополь

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Новых очагов загрязнения мазутом в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после крушения танкеров не выявлено, сообщили в оперштабе региона."Новых выбросов мазута на закрепленных за муниципалитетами участках пляжей Анапы и Темрюкского района 16 января не обнаружили", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/yalta-1993967166.html

https://ria.ru/20250116/vtorsyre-1993935626.html

краснодарский край

севастополь

керченский пролив

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краснодарский край, севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия