https://ria.ru/20250116/matkapital-1993962496.html

В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала

В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала - РИА Новости, 16.01.2025

В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала

В Госдуму внесен межфракционный законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, документ... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:18:00+03:00

2025-01-16T10:18:00+03:00

2025-01-16T10:43:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

социальный навигатор

детские вопросы

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен межфракционный законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе. В настоящее время получить остаток маткапитала можно только в случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Согласно предлагаемым изменениям, остаток средств материнского капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности, нужно увеличить остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты. По их мнению, принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми. Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал журналистам о подготовке данного законопроекта, инициатором которого он является.

https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html

https://ria.ru/20241014/matkapital-1977900468.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи