https://ria.ru/20250116/matkapital-1993962496.html
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала - РИА Новости, 16.01.2025
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
В Госдуму внесен межфракционный законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, документ... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:18:00+03:00
2025-01-16T10:18:00+03:00
2025-01-16T10:43:00+03:00
общество
ярослав нилов
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социальный навигатор
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен межфракционный законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе. В настоящее время получить остаток маткапитала можно только в случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Согласно предлагаемым изменениям, остаток средств материнского капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности, нужно увеличить остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты. По их мнению, принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми. Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал журналистам о подготовке данного законопроекта, инициатором которого он является.
https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, Детские вопросы, Год семьи
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
В ГД внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен межфракционный законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе.
В настоящее время получить остаток маткапитала можно только в случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Согласно предлагаемым изменениям, остаток средств материнского капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.
Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности, нужно увеличить остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты. По их мнению, принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми.
Ранее глава комитета ГД
по труду Ярослав Нилов
(ЛДПР
) рассказал журналистам о подготовке данного законопроекта, инициатором которого он является.