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Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат - РИА Новости, 16.01.2025
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17:16 16.01.2025 (обновлено: 17:37 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/mat-1994040973.html
Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат
Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат - РИА Новости, 16.01.2025
Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат
Арестованный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе получил 15 суток за мат возле... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:16:00+03:00
2025-01-16T17:37:00+03:00
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
троицк
москва
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Арестованный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке, следует из документов в распоряжении РИА Новости."Падиева Рамазана Бекхановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в постановлении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, Падиев 10 января в 20.15 находясь возле "Многофункционального миграционного центра" в Троицке, нарушая общественный порядок, выражался нецензурной бранью, выказывал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал.По данному инциденту был составлен протокол, сам Падиев раскаялся в содеянном.Кроме того, в конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, за что он также получил 15 суток.В четверг Басманный суд Москвы арестовал его до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на заседании он заявил, что произошедшему не причастен.
https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html
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взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, троицк, москва, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, россия
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Троицк, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Россия
Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат

Новый фигурант дела Кириллова получил 15 суток за мат возле миграционного центра

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Арестованный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Падиева Рамазана Бекхановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в постановлении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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Согласно материалам, Падиев 10 января в 20.15 находясь возле "Многофункционального миграционного центра" в Троицке, нарушая общественный порядок, выражался нецензурной бранью, выказывал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал.
По данному инциденту был составлен протокол, сам Падиев раскаялся в содеянном.
Кроме того, в конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, за что он также получил 15 суток.
В четверг Басманный суд Москвы арестовал его до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на заседании он заявил, что произошедшему не причастен.
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