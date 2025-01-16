Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат
Новый фигурант дела Кириллова получил 15 суток за мат возле миграционного центра
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Арестованный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Падиева Рамазана Бекхановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в постановлении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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Согласно материалам, Падиев 10 января в 20.15 находясь возле "Многофункционального миграционного центра" в Троицке, нарушая общественный порядок, выражался нецензурной бранью, выказывал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал.
По данному инциденту был составлен протокол, сам Падиев раскаялся в содеянном.
Кроме того, в конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, за что он также получил 15 суток.
В четверг Басманный суд Москвы арестовал его до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на заседании он заявил, что произошедшему не причастен.
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