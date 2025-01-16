https://ria.ru/20250116/mat-1994040973.html

Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат

Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат - РИА Новости, 16.01.2025

Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат

Арестованный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе получил 15 суток за мат возле... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:16:00+03:00

2025-01-16T17:16:00+03:00

2025-01-16T17:37:00+03:00

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Арестованный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке, следует из документов в распоряжении РИА Новости."Падиева Рамазана Бекхановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в постановлении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, Падиев 10 января в 20.15 находясь возле "Многофункционального миграционного центра" в Троицке, нарушая общественный порядок, выражался нецензурной бранью, выказывал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал.По данному инциденту был составлен протокол, сам Падиев раскаялся в содеянном.Кроме того, в конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, за что он также получил 15 суток.В четверг Басманный суд Москвы арестовал его до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на заседании он заявил, что произошедшему не причастен.

https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html

https://ria.ru/20241221/rassledovanie-1990561012.html

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взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, троицк, москва, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, россия