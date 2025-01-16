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Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку, пишут СМИ

Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2025

Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку Чечилию Сала, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:38:00+03:00

2025-01-16T09:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку Чечилию Сала, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Маск помог добиться освобождения Сала", - говорится в публикации. Как отмечают источники издания, Маск обсуждал этот вопрос с постоянным представителем исламской республики в ООН Амиром Саидом Иравани. Сала сотрудничает с газетой Foglio и подкастом Chora Media. На своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) она опубликовала несколько постов из командировки в Иран. По информации подкаста, Сала въехала в Иран 12 декабря 2024 года по журналистской визе и должна была вернуться в Италию 20 декабря 2024 года. Журналистка была задержана ​​19 декабря 2024 года полицией Тегерана. Сала вернулась на родину 8 января, в аэропорту ее встретили премьер Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни.

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в мире, иран, италия, россия, илон маск, джорджа мелони, антонио таяни, оон