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СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским - РИА Новости, 16.01.2025
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13:14 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/mash-1993990164.html
СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским
СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским
Жительнице Москвы, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им огнестрельным оружием, может грозить 25 лет колонии по... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:14:00+03:00
2025-01-16T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Жительнице Москвы, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им огнестрельным оружием, может грозить 25 лет колонии по пяти статьям, сообщает Telegram-канал Mash."Во время пребывания Яны Джоган в СИЗО следователи изучили её телефон и нашли переписки с украинскими радикалами. Она повторила свой тезис о ненависти к русским и сказала, что хочет сотрудничать с СБУ", – говорится в материале.Отмечается, что теперь к изначальной статье "Хулиганство" могут прибавиться такие как "Госизмена", "Сотрудничество с иностранной организацией", "Распространение порнографии" и "Возбуждение ненависти либо вражды".При этом родители девушки рассказали Mash, что до 2010-х годов ее поведение было нормальным, пока она не начала читать проукраинские ресурсы и не стала искать в своей родословной украинские корни.В ноябре прошлого года Кузьминский районный суд Москвы избрал Яне Джоган меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года.
https://ria.ru/20241224/sud-1991062157.html
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москва, служба безопасности украины, россия, украина, в мире
Москва, Служба безопасности Украины, Россия, Украина, В мире
СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским

Mash: грубо высказавшейся о русских москвичке грозит 25 лет колонии

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЯна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Жительнице Москвы, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им огнестрельным оружием, может грозить 25 лет колонии по пяти статьям, сообщает Telegram-канал Mash.
"Во время пребывания Яны Джоган в СИЗО следователи изучили её телефон и нашли переписки с украинскими радикалами. Она повторила свой тезис о ненависти к русским и сказала, что хочет сотрудничать с СБУ", – говорится в материале.
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Отмечается, что теперь к изначальной статье "Хулиганство" могут прибавиться такие как "Госизмена", "Сотрудничество с иностранной организацией", "Распространение порнографии" и "Возбуждение ненависти либо вражды".
При этом родители девушки рассказали Mash, что до 2010-х годов ее поведение было нормальным, пока она не начала читать проукраинские ресурсы и не стала искать в своей родословной украинские корни.
В ноябре прошлого года Кузьминский районный суд Москвы избрал Яне Джоган меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года.
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