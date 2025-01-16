https://ria.ru/20250116/mash-1993990164.html

СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским

СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским - РИА Новости, 16.01.2025

СМИ рассказали о москвичке, кричавшей о ненависти к русским

Жительнице Москвы, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им огнестрельным оружием, может грозить 25 лет колонии по... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:14:00+03:00

2025-01-16T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Жительнице Москвы, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им огнестрельным оружием, может грозить 25 лет колонии по пяти статьям, сообщает Telegram-канал Mash."Во время пребывания Яны Джоган в СИЗО следователи изучили её телефон и нашли переписки с украинскими радикалами. Она повторила свой тезис о ненависти к русским и сказала, что хочет сотрудничать с СБУ", – говорится в материале.Отмечается, что теперь к изначальной статье "Хулиганство" могут прибавиться такие как "Госизмена", "Сотрудничество с иностранной организацией", "Распространение порнографии" и "Возбуждение ненависти либо вражды".При этом родители девушки рассказали Mash, что до 2010-х годов ее поведение было нормальным, пока она не начала читать проукраинские ресурсы и не стала искать в своей родословной украинские корни.В ноябре прошлого года Кузьминский районный суд Москвы избрал Яне Джоган меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года.

https://ria.ru/20241224/sud-1991062157.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

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