В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах
В Москве задержали маньяка, жертвами которого стали 7 женщин в 2003-2006 годах
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003-2006 годах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), а всего семь эпизодов преступлений... В ходе проведения судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, производство которых на момент совершения преступлений не представлялось возможным, обнаружен генотип мужского пола. В рамках его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2003-2006 годах фигурант в Москве нападал на незнакомых женщин и совершал над ними надругательство, отбирал у них вещи.
"Следствием проведено опознание фигуранта, в ходе которого потерпевшие указали на него, как на лицо, совершившее преступления. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.
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