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В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах - РИА Новости, 16.01.2025
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15:16 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/manyak-1994012411.html
В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах
В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах - РИА Новости, 16.01.2025
В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах
Правоохранители задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003-2006 годах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:16:00+03:00
2025-01-16T15:16:00+03:00
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003-2006 годах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), а всего семь эпизодов преступлений... В ходе проведения судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, производство которых на момент совершения преступлений не представлялось возможным, обнаружен генотип мужского пола. В рамках его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2003-2006 годах фигурант в Москве нападал на незнакомых женщин и совершал над ними надругательство, отбирал у них вещи. "Следствием проведено опознание фигуранта, в ходе которого потерпевшие указали на него, как на лицо, совершившее преступления. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах

В Москве задержали маньяка, жертвами которого стали 7 женщин в 2003-2006 годах

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003-2006 годах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
«
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), а всего семь эпизодов преступлений... В ходе проведения судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, производство которых на момент совершения преступлений не представлялось возможным, обнаружен генотип мужского пола. В рамках его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2003-2006 годах фигурант в Москве нападал на незнакомых женщин и совершал над ними надругательство, отбирал у них вещи.
"Следствием проведено опознание фигуранта, в ходе которого потерпевшие указали на него, как на лицо, совершившее преступления. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.
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