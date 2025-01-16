https://ria.ru/20250116/manyak-1994012411.html

В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах

В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах - РИА Новости, 16.01.2025

В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в 2003-2006 годах

Правоохранители задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003-2006 годах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:16:00+03:00

2025-01-16T15:16:00+03:00

2025-01-16T15:16:00+03:00

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003-2006 годах, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), а всего семь эпизодов преступлений... В ходе проведения судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, производство которых на момент совершения преступлений не представлялось возможным, обнаружен генотип мужского пола. В рамках его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2003-2006 годах фигурант в Москве нападал на незнакомых женщин и совершал над ними надругательство, отбирал у них вещи. "Следствием проведено опознание фигуранта, в ходе которого потерпевшие указали на него, как на лицо, совершившее преступления. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)