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"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России - РИА Новости, 16.01.2025
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19:36 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/makgregor-1994067159.html
"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России
"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России - РИА Новости, 16.01.2025
"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России
Угрозы американских политиков, в частности, будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, в адрес России приводят к тому, что Москва сомневается в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:36:00+03:00
2025-01-16T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Угрозы американских политиков, в частности, будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, в адрес России приводят к тому, что Москва сомневается в перспективах переговоров с Вашингтоном, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Из-за &lt;…&gt; постоянных угроз России Москва не доверяет никаким переговорам с Соединенными Штатами", — считает он.По словам Макгрегора, американские политики не хотят признавать, что у России есть свои законные внешнеполитические интересы."А они (законные интересы — прим. ред.), несомненно, есть", — подытожил он.Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994054020.html
https://ria.ru/20250109/tramp-1992864866.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, кит келлог, министерство обороны сша, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Кит Келлог, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, НАТО
"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России

Макгрегор: США сами виноваты в возможном недоверии к себе со стороны России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Угрозы американских политиков, в частности, будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, в адрес России приводят к тому, что Москва сомневается в перспективах переговоров с Вашингтоном, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Из-за <…> постоянных угроз России Москва не доверяет никаким переговорам с Соединенными Штатами", — считает он.
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По словам Макгрегора, американские политики не хотят признавать, что у России есть свои законные внешнеполитические интересы.
"А они (законные интересы — прим. ред.), несомненно, есть", — подытожил он.
Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
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9 января, 00:06
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинКит КеллогМинистерство обороны СШАВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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