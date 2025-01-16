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"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России
"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России - РИА Новости, 16.01.2025
"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России
Угрозы американских политиков, в частности, будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, в адрес России приводят к тому, что Москва сомневается в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:36:00+03:00
2025-01-16T19:36:00+03:00
2025-01-16T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Угрозы американских политиков, в частности, будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, в адрес России приводят к тому, что Москва сомневается в перспективах переговоров с Вашингтоном, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Из-за <…> постоянных угроз России Москва не доверяет никаким переговорам с Соединенными Штатами", — считает он.По словам Макгрегора, американские политики не хотят признавать, что у России есть свои законные внешнеполитические интересы."А они (законные интересы — прим. ред.), несомненно, есть", — подытожил он.Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, кит келлог, министерство обороны сша, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Кит Келлог, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, НАТО
"Постоянно угрожают". В США неожиданно отозвались об интересах России
Макгрегор: США сами виноваты в возможном недоверии к себе со стороны России