https://ria.ru/20250116/luna-1994040513.html

Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия

Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия - РИА Новости, 16.01.2025

Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия

Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:13:00+03:00

2025-01-16T17:13:00+03:00

2025-01-16T17:41:00+03:00

наука

луна

турция

южная америка

базз олдрин

земля

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, следует из пресс-релиза на сайте организации.В 2025 году в него попали места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы. Новый список включает 24 объекта, расположенные в 29 странах, а также Луну."Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли", — приводятся слова гендиректора WMF Бенедикт де Монтло.По ее словам, особую ценность представляют такие предметы, как видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на спутнике Земли с посланиями глав мировых стран. Все они подвержены риску из-за активной деятельности человека в космосе, которая ведется "без надлежащих протоколов сохранения" культурного наследия, добавила де Монтло. В список WMF 2025 года попали и такие объекты, как историческая городская застройка Газы, разрушенная из-за вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, который пострадал в результате землетрясений 2023-го, система мощеных горных дорог, проложенная в Андах тысячи лет назад индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие объекты культурного наследия.

https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html

https://ria.ru/20241221/kosmos-1990373594.html

луна

турция

южная америка

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луна, турция, южная америка, базз олдрин, земля