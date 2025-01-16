Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия
WMF включил Луну в список находящихся под угрозой объектов культурного наследия
Снимок Луны с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, следует из пресс-релиза на сайте организации.
В 2025 году в него попали места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы. Новый список включает 24 объекта, расположенные в 29 странах, а также Луну.
Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне
28 июля 2024, 03:39
"Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли", — приводятся слова гендиректора WMF Бенедикт де Монтло.
По ее словам, особую ценность представляют такие предметы, как видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на спутнике Земли с посланиями глав мировых стран. Все они подвержены риску из-за активной деятельности человека в космосе, которая ведется "без надлежащих протоколов сохранения" культурного наследия, добавила де Монтло.
В список WMF 2025 года попали и такие объекты, как историческая городская застройка Газы, разрушенная из-за вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, который пострадал в результате землетрясений 2023-го, система мощеных горных дорог, проложенная в Андах тысячи лет назад индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие объекты культурного наследия.
"Это невыносимо". Что произошло с участниками лунного эксперимента в Москве
21 декабря 2024, 08:00