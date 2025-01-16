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Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия - РИА Новости, 16.01.2025
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Наука
 
17:13 16.01.2025 (обновлено: 17:41 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/luna-1994040513.html
Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия
Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия - РИА Новости, 16.01.2025
Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия
Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:13:00+03:00
2025-01-16T17:41:00+03:00
наука
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, следует из пресс-релиза на сайте организации.В 2025 году в него попали места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы. Новый список включает 24 объекта, расположенные в 29 странах, а также Луну."Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли", — приводятся слова гендиректора WMF Бенедикт де Монтло.По ее словам, особую ценность представляют такие предметы, как видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на спутнике Земли с посланиями глав мировых стран. Все они подвержены риску из-за активной деятельности человека в космосе, которая ведется "без надлежащих протоколов сохранения" культурного наследия, добавила де Монтло. В список WMF 2025 года попали и такие объекты, как историческая городская застройка Газы, разрушенная из-за вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, который пострадал в результате землетрясений 2023-го, система мощеных горных дорог, проложенная в Андах тысячи лет назад индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие объекты культурного наследия.
https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html
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луна, турция, южная америка, базз олдрин, земля
Наука, Луна, Турция, Южная Америка, Базз Олдрин, Земля
Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия

WMF включил Луну в список находящихся под угрозой объектов культурного наследия

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковСнимок Луны с борта МКС
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Снимок Луны с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, следует из пресс-релиза на сайте организации.
В 2025 году в него попали места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы. Новый список включает 24 объекта, расположенные в 29 странах, а также Луну.
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"Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли", — приводятся слова гендиректора WMF Бенедикт де Монтло.
По ее словам, особую ценность представляют такие предметы, как видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на спутнике Земли с посланиями глав мировых стран. Все они подвержены риску из-за активной деятельности человека в космосе, которая ведется "без надлежащих протоколов сохранения" культурного наследия, добавила де Монтло.
В список WMF 2025 года попали и такие объекты, как историческая городская застройка Газы, разрушенная из-за вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, который пострадал в результате землетрясений 2023-го, система мощеных горных дорог, проложенная в Андах тысячи лет назад индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие объекты культурного наследия.
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НаукаЛунаТурцияЮжная АмерикаБазз ОлдринЗемля
 
 
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