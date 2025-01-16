https://ria.ru/20250116/lukashenko-1994021458.html

Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели

Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели - РИА Новости, 16.01.2025

Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный первым на обновленной производственной площадке "МотоВелоЗавода",... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:54:00+03:00

2025-01-16T15:54:00+03:00

2025-01-16T16:01:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994022255_42:0:824:440_1920x0_80_0_0_f80bbeb5b276be56ea87e87daae0096f.jpg

МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный первым на обновленной производственной площадке "МотоВелоЗавода", сообщает агентство Белта. Подарок вручил коллектив "МотоВелоЗавода", расположенного на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл был выпущен первым на обновленной производственной площадке. "Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам", - сказал Лукашенко. Отмечается, что речь идет о модели экономичного мотоцикла с современным сбалансированным дизайном, созданной для дорожных условий стран СНГ. Минималистичный дизайн перекликается с предыдущими поколениями мотоциклов линейки "Минск", но имеет и современные стилистические решения. Производитель характеризует его как надежную, выносливую и экономичную в обслуживании технику. Глава государства посетил в четверг Минский городской технопарк и пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов.

https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993989006.html

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992875.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко, снг