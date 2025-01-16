Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 16.01.2025 (обновлено: 16:01 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/lukashenko-1994021458.html
Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели
Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели - РИА Новости, 16.01.2025
Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный первым на обновленной производственной площадке "МотоВелоЗавода",... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:54:00+03:00
2025-01-16T16:01:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994022255_42:0:824:440_1920x0_80_0_0_f80bbeb5b276be56ea87e87daae0096f.jpg
МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный первым на обновленной производственной площадке "МотоВелоЗавода", сообщает агентство Белта. Подарок вручил коллектив "МотоВелоЗавода", расположенного на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл был выпущен первым на обновленной производственной площадке. "Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам", - сказал Лукашенко. Отмечается, что речь идет о модели экономичного мотоцикла с современным сбалансированным дизайном, созданной для дорожных условий стран СНГ. Минималистичный дизайн перекликается с предыдущими поколениями мотоциклов линейки "Минск", но имеет и современные стилистические решения. Производитель характеризует его как надежную, выносливую и экономичную в обслуживании технику. Глава государства посетил в четверг Минский городской технопарк и пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов.
https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993989006.html
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992875.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994022255_60:0:708:486_1920x0_80_0_0_3dd44b8d5c2da1f2ce23b6afc6e61f4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, снг
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, СНГ
Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели

Лукашенко не захотел отдавать государству подаренный ему мотоцикл "Минск"

© Фото : БЕЛТАПрезиденту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный на "МотоВелоЗаводе"
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки Минск Д4 125, выпущенный на МотоВелоЗаводе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : БЕЛТА
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный на "МотоВелоЗаводе"
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный первым на обновленной производственной площадке "МотоВелоЗавода", сообщает агентство Белта.
Подарок вручил коллектив "МотоВелоЗавода", расположенного на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл был выпущен первым на обновленной производственной площадке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Мы туда не ездим". Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе
13:01
"Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам", - сказал Лукашенко.
Отмечается, что речь идет о модели экономичного мотоцикла с современным сбалансированным дизайном, созданной для дорожных условий стран СНГ. Минималистичный дизайн перекликается с предыдущими поколениями мотоциклов линейки "Минск", но имеет и современные стилистические решения. Производитель характеризует его как надежную, выносливую и экономичную в обслуживании технику.
Глава государства посетил в четверг Минский городской технопарк и пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лукашенко заявил, что сделал Путину на день рождения "серьезный подарок"
8 октября 2024, 15:12
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала