Лукашенко подарили мотоцикл "Минск" последней модели
Лукашенко не захотел отдавать государству подаренный ему мотоцикл "Минск"
© Фото : БЕЛТАПрезиденту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный на "МотоВелоЗаводе"
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный на "МотоВелоЗаводе"
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки "Минск Д4 125", выпущенный первым на обновленной производственной площадке "МотоВелоЗавода", сообщает агентство Белта.
Подарок вручил коллектив "МотоВелоЗавода", расположенного на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл был выпущен первым на обновленной производственной площадке.
"Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам", - сказал Лукашенко.
Отмечается, что речь идет о модели экономичного мотоцикла с современным сбалансированным дизайном, созданной для дорожных условий стран СНГ. Минималистичный дизайн перекликается с предыдущими поколениями мотоциклов линейки "Минск", но имеет и современные стилистические решения. Производитель характеризует его как надежную, выносливую и экономичную в обслуживании технику.
Глава государства посетил в четверг Минский городской технопарк и пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов.
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