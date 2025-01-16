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"Мы туда не ездим". Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе - РИА Новости, 16.01.2025
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13:01 16.01.2025 (обновлено: 17:24 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993989006.html
"Мы туда не ездим". Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе
"Мы туда не ездим". Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе - РИА Новости, 16.01.2025
"Мы туда не ездим". Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:01:00+03:00
2025-01-16T17:24:00+03:00
в мире
польша
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варшава
александр лукашенко
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска."Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим", — заявил Лукашенко, комментируя ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей. Его слова приводит агентство Белта.По его словам, белорусские предприятия не возят в Польшу свою продукцию. "Они же санкции против нас ввели. Ввели — хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет", — сказал белорусский лидер.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что в очереди на въезд из Белоруссии в Польшу ожидают 1765 легковушек. За сутки Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы.Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового. В сентябре 2024 года латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20250104/polsha-1992488283.html
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в мире, польша, белоруссия, варшава, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Варшава, Александр Лукашенко, Евросоюз
"Мы туда не ездим". Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе

Лукашенко о КПП на границе с Польшей: хоть все пусть закроют

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска.
"Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим", — заявил Лукашенко, комментируя ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей. Его слова приводит агентство Белта.
По его словам, белорусские предприятия не возят в Польшу свою продукцию. "Они же санкции против нас ввели. Ввели — хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет", — сказал белорусский лидер.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что в очереди на въезд из Белоруссии в Польшу ожидают 1765 легковушек. За сутки Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового. В сентябре 2024 года латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
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