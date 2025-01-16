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Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.01.2025
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10:50 16.01.2025 (обновлено: 11:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993967492.html
Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко
Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.01.2025
Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в стране. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:50:00+03:00
2025-01-16T11:43:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в стране."Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка.В ходе мероприятия была отмечена возрастающая потребность электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан, в частности, постоянный рост парка электромобилей.В настоящее время в Белоруссии анализируют, нужны ли республике дополнительные атомные блоки. В 2025 году будет подготовлено технико-экономическое обоснование развития атомной энергетики в стране, в том числе того, нужно ли строить в республике новые атомные энергоблоки или новую АЭС.Первая АЭС Белоруссии с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт реализована в городе Островец Гродненской области. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
https://ria.ru/20250116/ekstremisty-1993961335.html
https://ria.ru/20250115/lukashenko-1993829212.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссия нуждается в строительстве второй АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в стране.
"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка.
В ходе мероприятия была отмечена возрастающая потребность электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан, в частности, постоянный рост парка электромобилей.
Сотрудник пограничной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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В настоящее время в Белоруссии анализируют, нужны ли республике дополнительные атомные блоки. В 2025 году будет подготовлено технико-экономическое обоснование развития атомной энергетики в стране, в том числе того, нужно ли строить в республике новые атомные энергоблоки или новую АЭС.
Первая АЭС Белоруссии с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт реализована в городе Островец Гродненской области. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
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