Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия нуждается в строительстве второй АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в стране.
"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка.
В ходе мероприятия была отмечена возрастающая потребность электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан, в частности, постоянный рост парка электромобилей.
В настоящее время в Белоруссии анализируют, нужны ли республике дополнительные атомные блоки. В 2025 году будет подготовлено технико-экономическое обоснование развития атомной энергетики в стране, в том числе того, нужно ли строить в республике новые атомные энергоблоки или новую АЭС.
Первая АЭС Белоруссии с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт реализована в городе Островец Гродненской области. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.