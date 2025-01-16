https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993967492.html

Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко

Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.01.2025

Белоруссии нужна вторая АЭС, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в стране. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:50:00+03:00

2025-01-16T10:50:00+03:00

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в стране."Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка.В ходе мероприятия была отмечена возрастающая потребность электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан, в частности, постоянный рост парка электромобилей.В настоящее время в Белоруссии анализируют, нужны ли республике дополнительные атомные блоки. В 2025 году будет подготовлено технико-экономическое обоснование развития атомной энергетики в стране, в том числе того, нужно ли строить в республике новые атомные энергоблоки или новую АЭС.Первая АЭС Белоруссии с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт реализована в городе Островец Гродненской области. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.

https://ria.ru/20250116/ekstremisty-1993961335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко