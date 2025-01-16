https://ria.ru/20250116/linch-1994089196.html
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч - РИА Новости, 16.01.2025
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:41:00+03:00
2025-01-16T21:41:00+03:00
2025-01-16T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста."С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. <...> В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами", — говорится в заявлении в социальных сетях.В 2024 году кинорежиссер сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой.Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв", объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.
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дэвид линч
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер на 79-м году жизни
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста.
«
"С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. <...> В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами", — говорится в заявлении в социальных сетях.
В 2024 году кинорежиссер сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой.
Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.
Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв", объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.