https://ria.ru/20250116/linch-1994089196.html

Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч

Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч - РИА Новости, 16.01.2025

Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч

Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:41:00+03:00

2025-01-16T21:41:00+03:00

2025-01-16T23:35:00+03:00

культура

дэвид линч

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста."С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. <...> В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами", — говорится в заявлении в социальных сетях.В 2024 году кинорежиссер сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой.Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв", объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.

https://ria.ru/20250116/1361789949.html

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дэвид линч