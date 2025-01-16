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Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч - РИА Новости, 16.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:29 16.01.2025 (обновлено: 22:09 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/linch-1994088399.html
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч - РИА Новости, 16.01.2025
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч
Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста.&quot;С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. &lt;...&gt; В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами&quot;, — говорится в заявлении в социальных сетях.В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой.Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв", объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.
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дэвид линч, новости культуры, сша, в мире
Культура, Дэвид Линч, Новости культуры, США, В мире
Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч

Умер кинорежиссер Дэвид Линч

© AP Photo / Dan SteinbergРежиссер Дэвид Линч
Режиссер Дэвид Линч - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Dan Steinberg
Режиссер Дэвид Линч. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста.
«

"С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. <...> В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами", — говорится в заявлении в социальных сетях.

В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой.
Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.
Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв", объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.
 
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