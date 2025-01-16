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На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде
На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде - РИА Новости, 16.01.2025
На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде
Следователи начали проверку по информации о том, что школьники из Лабинска нашли в каше личинки жуков, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:48:00+03:00
2025-01-16T16:48:00+03:00
2025-01-16T16:48:00+03:00
происшествия
лабинск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации о том, что школьники из Лабинска нашли в каше личинки жуков, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в сети распространились кадры, на которых дети сидят в столовой и показывают личинки в каше. Девочка на заднем фоне добавляет: "Что-то я больше не буду есть". "Сегодня в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в столовой одной из школ в городе Лабинске в приготовленной каше дети обнаружили личинки жуков. По данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю незамедлительно было организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241129/rospotrebnadzor-1986423214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лабинск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лабинск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде
СК проверяет информацию о личинках жуков в каше в школьной столовой в Лабинске