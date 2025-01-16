https://ria.ru/20250116/lichinki-1994033826.html

На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде

На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде - РИА Новости, 16.01.2025

На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде

Следователи начали проверку по информации о том, что школьники из Лабинска нашли в каше личинки жуков, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:48:00+03:00

2025-01-16T16:48:00+03:00

2025-01-16T16:48:00+03:00

происшествия

лабинск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации о том, что школьники из Лабинска нашли в каше личинки жуков, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в сети распространились кадры, на которых дети сидят в столовой и показывают личинки в каше. Девочка на заднем фоне добавляет: "Что-то я больше не буду есть". "Сегодня в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в столовой одной из школ в городе Лабинске в приготовленной каше дети обнаружили личинки жуков. По данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю незамедлительно было организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/rospotrebnadzor-1986423214.html

лабинск

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, лабинск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)