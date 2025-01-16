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Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
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16:31 16.01.2025 (обновлено: 16:55 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/lavrov-1994030416.html
Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа
Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа
США много "наворотили" и себе, и Европе в ущерб, но организовать встречу избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира... РИА Новости, 16.01.2025
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сша
европа
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США много "наворотили" и себе, и Европе в ущерб, но организовать встречу избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина можно, если есть политическая воля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Товарищи наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам. ... Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют", - сказал Лавров, отвечая журналисту Павлу Зарубину о возможной встрече лидеров РФ и США. Министр сыронизировал, что "сделать Европу невеликой" (перефразирование лозунга Трампа "сделать Америку снова великой" - ред.) - это недекларируемая цель любой администрации Штатов, чтобы убрать конкурента, равно как и Россию, и Китай. -0-
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Лавров о возможной встрече Путина и Трампа
Подробно расспросил Сергея Лаврова о ВОЗМОЖНОЙ ВСТРЕЧЕ ПУТИНА И ТРАМПА, а также о заявлениях будущего главы госдепа
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россия, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Лавров: организовать встречу Путина и Трампа можно, если есть политическая воля

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США много "наворотили" и себе, и Европе в ущерб, но организовать встречу избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина можно, если есть политическая воля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Товарищи наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам. ... Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют", - сказал Лавров, отвечая журналисту Павлу Зарубину о возможной встрече лидеров РФ и США.
Министр сыронизировал, что "сделать Европу невеликой" (перефразирование лозунга Трампа "сделать Америку снова великой" - ред.) - это недекларируемая цель любой администрации Штатов, чтобы убрать конкурента, равно как и Россию, и Китай. -0-
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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РоссияСШАЕвропаДональд ТрампСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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