https://ria.ru/20250116/lavrov-1994030416.html

Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025

Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

США много "наворотили" и себе, и Европе в ущерб, но организовать встречу избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира... РИА Новости, 16.01.2025

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сша

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сергей лавров

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США много "наворотили" и себе, и Европе в ущерб, но организовать встречу избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина можно, если есть политическая воля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Товарищи наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам. ... Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют", - сказал Лавров, отвечая журналисту Павлу Зарубину о возможной встрече лидеров РФ и США. Министр сыронизировал, что "сделать Европу невеликой" (перефразирование лозунга Трампа "сделать Америку снова великой" - ред.) - это недекларируемая цель любой администрации Штатов, чтобы убрать конкурента, равно как и Россию, и Китай. -0-

https://ria.ru/20250116/analitik-1993954187.html

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Лавров о возможной встрече Путина и Трампа Подробно расспросил Сергея Лаврова о ВОЗМОЖНОЙ ВСТРЕЧЕ ПУТИНА И ТРАМПА, а также о заявлениях будущего главы госдепа 2025-01-16T16:31 true PT3M20S

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россия, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин