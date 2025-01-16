https://ria.ru/20250116/lavrov-1994026301.html
Россия и США не договаривались о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров
Россия и США не договаривались о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 16.01.2025
Россия и США не договаривались о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров
Двусторонних контактов между РФ и США по теме подготовки возможной встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но если Вашингтон ее хочет, то Москва РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:12:00+03:00
2025-01-16T16:12:00+03:00
2025-01-16T16:54:00+03:00
сша
россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Двусторонних контактов между РФ и США по теме подготовки возможной встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но если Вашингтон ее хочет, то Москва дождется предложений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нет каких-либо контактов в двустороннем формате, которые были бы посвящены подготовке встречи... Если у них это назревает и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации", — сказал Лавров тележурналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250115/preduprezhdenie-1993808571.html
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Лавров о возможной встрече Путина и Трампа
Подробно расспросил Сергея Лаврова о ВОЗМОЖНОЙ ВСТРЕЧЕ ПУТИНА И ТРАМПА, а также о заявлениях будущего главы госдепа
2025-01-16T16:12
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сша, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, владимир путин, дональд трамп
США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия и США не договаривались о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров
Лавров: контактов с США по подготовке встречи Путина и Трампа нет