https://ria.ru/20250116/kushner-1994097714.html

Зять Трампа решил построить отель в Белграде, пишет Bloomberg

Зять Трампа решил построить отель в Белграде, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.01.2025

Зять Трампа решил построить отель в Белграде, пишет Bloomberg

Инвестиционная фирма Affinity Partners, принадлежащая зятю и экс-советнику избранного президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, построит в сербской... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:45:00+03:00

2025-01-16T23:45:00+03:00

2025-01-16T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инвестиционная фирма Affinity Partners, принадлежащая зятю и экс-советнику избранного президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, построит в сербской столице Белграде отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии, передаёт агентство Блумберг. В ноябре правительство Сербии сообщило, что разрушенные НАТО здания генштаба и минобороны Сербии перестали быть объектами культурного достояния, что открывает возможность для их сноса и застройки участков инвесторами, в том числе из США, согласно ранее озвученным планам. "Affinity Partners, инвестиционная фирма, которую Кушнер основал после ухода из Белого дома, и эмиратский миллиардер Мохамед Алаббар построят роскошный отель и комплекс апартаментов в столице Сербии Белграде на месте здания бывшего югославского министерства обороны", - говорится в сообщении агентства. Как заявил Кушнер в интервью агентству, этот проект "повышает престиж Белграда". Президент Сербии Александр Вучич в июне 2024 года обсудил с Кушнером строительство отеля в Белграде на месте разрушенных НАТО в 1999 году зданий. Кушнер 16 марта в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами генштаба и минобороны Сербии. Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) в июне призвал снова придать комплексу зданий генштаба и минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для Сербии и провести конкурс проектов реконструкции, так как это вопрос "самоуважения, этических принципов и норм". По словам уходящего министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича, "нет нужды создавать сенсации там, где их нет". Он утверждал, что все правительства Сербии с 2000 года пытались восстановить территорию генштаба. Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный – погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны. Сербская оппозиция ранее обвиняла власти страны в передаче этих участков в самом центре столицы, имеющих большое символическое и материальное значение, западным инвесторам. Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240316/belgrad-1933527791.html

https://ria.ru/20240414/vystavka-1940024983.html

https://ria.ru/20250103/ssha-1986838307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), сша, джаред кушнер, дональд трамп, александр вучич, нато, оон, югославия