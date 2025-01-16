https://ria.ru/20250116/kursk-1994036312.html
В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате
В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате - РИА Новости, 16.01.2025
В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате
Полиция Курска устанавливает обстоятельства конфликта в домовом чате, который привел к причинению телесных повреждений одному из участников, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:55:00+03:00
2025-01-16T16:55:00+03:00
2025-01-16T16:55:00+03:00
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КУРСК, 16 янв – РИА Новости. Полиция Курска устанавливает обстоятельства конфликта в домовом чате, который привел к причинению телесных повреждений одному из участников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области. Ранее в сети появилась информация о конфликте в домовом чате между жителями города Курка. Из публикации следует, что курянин в чате дома, в котором он проживает, обратился к соседям с просьбой успокоить кричащего ребенка, однако вместо этого отец несовершеннолетнего избил адресанта. "В Северо-Западный отдел полиции УМВД России по городу Курску поступило сообщение из медицинского учреждения по факту обращения к ним курянина с телесными повреждениями. В рамках проверки сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого были причинены телесные повреждения, а также степень их тяжести. Инициировано проведение всесторонней проверки с учетом данных, изложенных в распространившейся в сети публикации", - сообщили в пресс-службе полиции. Уточняется, что изложенные в публикации факты изучат и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении УМВД.
https://ria.ru/20250113/prokuratura-1993501166.html
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происшествия, курск, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Курск, Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате
В Курске выясняют обстоятельства конфликта в домовом чате, приведшего к избиению