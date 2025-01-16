https://ria.ru/20250116/kursk-1994036312.html

В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате

В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате - РИА Новости, 16.01.2025

В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате

Полиция Курска устанавливает обстоятельства конфликта в домовом чате, который привел к причинению телесных повреждений одному из участников, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:55:00+03:00

2025-01-16T16:55:00+03:00

2025-01-16T16:55:00+03:00

происшествия

курск

курская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

КУРСК, 16 янв – РИА Новости. Полиция Курска устанавливает обстоятельства конфликта в домовом чате, который привел к причинению телесных повреждений одному из участников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области. Ранее в сети появилась информация о конфликте в домовом чате между жителями города Курка. Из публикации следует, что курянин в чате дома, в котором он проживает, обратился к соседям с просьбой успокоить кричащего ребенка, однако вместо этого отец несовершеннолетнего избил адресанта. "В Северо-Западный отдел полиции УМВД России по городу Курску поступило сообщение из медицинского учреждения по факту обращения к ним курянина с телесными повреждениями. В рамках проверки сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого были причинены телесные повреждения, а также степень их тяжести. Инициировано проведение всесторонней проверки с учетом данных, изложенных в распространившейся в сети публикации", - сообщили в пресс-службе полиции. Уточняется, что изложенные в публикации факты изучат и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении УМВД.

https://ria.ru/20250113/prokuratura-1993501166.html

https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993857577.html

курск

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия