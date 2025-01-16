Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 16.01.2025 (обновлено: 20:31 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kurakhovo-1994076482.html
Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово
Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025
Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово
Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:15:00+03:00
2025-01-16T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецк
курахово
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994076102_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52fe0a111d798bc1fdca3cbc4efdb4f4.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны."Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около населенного пункта Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении", — говорится в сообщении.Кроме того, ведомство опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения этой линии снабжения подразделений ВСУ на территории ДНР.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html
https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1993778116.html
донецк
курахово
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение моста недалеко от Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ
Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ, сообщили в Минобороны
2025-01-16T20:15
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994076102_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bbcfe66ce0d6b18fd412b3b1d7516104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецк, курахово, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецк, Курахово, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово

Минобороны: западнее Курахово уничтожили мост, по которому снабжались ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около населенного пункта Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении", — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения этой линии снабжения подразделений ВСУ на территории ДНР.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украина верна себе и готова назло Москве отморозить уши
15 января, 08:00
Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2025
Вчера, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкКураховоДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала