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Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово

Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025

Российские военные уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово

Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны."Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около населенного пункта Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении", — говорится в сообщении.Кроме того, ведомство опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения этой линии снабжения подразделений ВСУ на территории ДНР.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html

https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1993778116.html

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донецкая народная республика

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Уничтожение моста недалеко от Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ, сообщили в Минобороны 2025-01-16T20:15 true PT0M15S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецк, курахово, донецкая народная республика