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ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 16.01.2025 (обновлено: 17:18 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kurakhovo-1994036783.html
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово
Российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:56:00+03:00
2025-01-16T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
россия
янтарный
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.&quot;В районе Андреевки, западнее Курахово, наши войска освободили свыше шести квадратных километров, а также продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы в районе села Янтарное, освободив порядка семи квадратных километров&quot;, — сказал он.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250115/kurakhovo-1980950150.html
курахово
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курахово, россия, янтарный, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Янтарный, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецк
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово

Рогов: ВС России освободили свыше 13 квадратных километров в районе Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"В районе Андреевки, западнее Курахово, наши войска освободили свыше шести квадратных километров, а также продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы в районе села Янтарное, освободив порядка семи квадратных километров", — сказал он.

Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоРоссияЯнтарныйВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецк
 
 
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