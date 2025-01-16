https://ria.ru/20250116/kurakhovo-1994036783.html
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово
Российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:56:00+03:00
2025-01-16T16:56:00+03:00
2025-01-16T17:18:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."В районе Андреевки, западнее Курахово, наши войска освободили свыше шести квадратных километров, а также продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы в районе села Янтарное, освободив порядка семи квадратных километров", — сказал он.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250115/kurakhovo-1980950150.html
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курахово, россия, янтарный, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Янтарный, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецк
ВС России продвинулись западнее и южнее Курахово
Рогов: ВС России освободили свыше 13 квадратных километров в районе Курахово