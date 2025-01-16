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МИД назвал исключение Кубы из списка спонсоров терроризма правильным - РИА Новости, 16.01.2025
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13:22 16.01.2025 (обновлено: 13:47 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kuba-1993991675.html
МИД назвал исключение Кубы из списка спонсоров терроризма правильным
МИД назвал исключение Кубы из списка спонсоров терроризма правильным - РИА Новости, 16.01.2025
МИД назвал исключение Кубы из списка спонсоров терроризма правильным
Россия считает исключение Соединёнными Штатами Кубы из списка спонсоров терроризма правильным, но не достаточным шагом, поскольку блокада острова всё ещё... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:22:00+03:00
2025-01-16T13:47:00+03:00
россия
куба
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия считает исключение Соединёнными Штатами Кубы из списка спонсоров терроризма правильным, но не достаточным шагом, поскольку блокада острова всё ещё сохраняется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Представитель американской администрации во вторник сообщил журналистам, что президент США Джо Байден направит в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма."Эти шаги являются шагами в правильном направлении и - абсолютно недостаточными. Имею в виду, что основной массив таких рестрикций и мер, которые принимались против Кубы, имеют экстерриториальный характер, и они были приняты в рамках незаконной и антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, ужесточённой Вашингтоном до беспрецедентного уровня в последние годы, и всё это остаётся в силе", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Захарова добавила, что упомянутые решения американской администрации отражают очевидный факт - у Кубы безупречная репутация государства-активного участника международного сотрудничества в деле предотвращения терроризма, борьбы с терроризмом. По словам Захаровой, примечателен факт того, что белый Дом признал отсутствие каких-либо свидетельств якобы поддержки Гаваной международного терроризма."Мы надеемся, что от констатации этой реальности в Вашингтоне не откажутся в угоду политическим силам, которые делают ставку на применение ещё более жёстких санкций в целях экономического удушения Кубы и смены власти в этой стране", - заключила официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20250115/kuba-1993925016.html
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россия, куба, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Куба, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД назвал исключение Кубы из списка спонсоров терроризма правильным

МИД назвал исключение Штатами Кубы из списка спонсоров терроризма правильным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия считает исключение Соединёнными Штатами Кубы из списка спонсоров терроризма правильным, но не достаточным шагом, поскольку блокада острова всё ещё сохраняется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель американской администрации во вторник сообщил журналистам, что президент США Джо Байден направит в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.
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"Эти шаги являются шагами в правильном направлении и - абсолютно недостаточными. Имею в виду, что основной массив таких рестрикций и мер, которые принимались против Кубы, имеют экстерриториальный характер, и они были приняты в рамках незаконной и антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, ужесточённой Вашингтоном до беспрецедентного уровня в последние годы, и всё это остаётся в силе", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Захарова добавила, что упомянутые решения американской администрации отражают очевидный факт - у Кубы безупречная репутация государства-активного участника международного сотрудничества в деле предотвращения терроризма, борьбы с терроризмом. По словам Захаровой, примечателен факт того, что белый Дом признал отсутствие каких-либо свидетельств якобы поддержки Гаваной международного терроризма.
"Мы надеемся, что от констатации этой реальности в Вашингтоне не откажутся в угоду политическим силам, которые делают ставку на применение ещё более жёстких санкций в целях экономического удушения Кубы и смены власти в этой стране", - заключила официальный представитель МИД России.
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