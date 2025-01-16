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КСИР призвал сохранить боеспособность сил сопротивления в Газе - РИА Новости, 16.01.2025
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12:48 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/ksir-1993987030.html
КСИР призвал сохранить боеспособность сил сопротивления в Газе
КСИР призвал сохранить боеспособность сил сопротивления в Газе - РИА Новости, 16.01.2025
КСИР призвал сохранить боеспособность сил сопротивления в Газе
Боеготовность сил исламского сопротивления на фоне заключения между Израилем и палестинским движением ХАМАС сделки о прекращении огня в секторе Газа должна быть РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:48:00+03:00
2025-01-16T12:48:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Боеготовность сил исламского сопротивления на фоне заключения между Израилем и палестинским движением ХАМАС сделки о прекращении огня в секторе Газа должна быть сохранена для противостояния новой войне, принимая во внимание возможность нарушения заключенной сделки со стороны Тель-Авива, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС). Накануне стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. "Заявляя о своей поддержке и солидарности с другими сторонами фронта исламского сопротивления в регионе, (выступающими - ред.) на стороне Газы, воспевая жертвы ливанского (движения - ред.) "Хезболлах", йеменского (шиитского военно-политического движения - ред.) "Ансар Алла" (хуситы - ред.) и (сил - ред.) иракского сопротивления и предупреждая о возможном нарушении соглашения (о прекращении огня - ред.) Израилем и (необходимости - ред.) сохранения готовности на местах для противостояния новой войне и новым преступлениям, надеемся, по воле Аллаха, провести в мечети Аль-Акса в не столь отдаленном будущем молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью мировых СМИ", - говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-ресурсе КСИР sepahnews.ir. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Коспонсоры мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250116/bayden-1993939832.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, хезболла, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Хезболла, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
КСИР призвал сохранить боеспособность сил сопротивления в Газе

КСИР: силы исламского сопротивления в Газе должны быть готовы к новой войне

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Боеготовность сил исламского сопротивления на фоне заключения между Израилем и палестинским движением ХАМАС сделки о прекращении огня в секторе Газа должна быть сохранена для противостояния новой войне, принимая во внимание возможность нарушения заключенной сделки со стороны Тель-Авива, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).
Накануне стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией
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"Заявляя о своей поддержке и солидарности с другими сторонами фронта исламского сопротивления в регионе, (выступающими - ред.) на стороне Газы, воспевая жертвы ливанского (движения - ред.) "Хезболлах", йеменского (шиитского военно-политического движения - ред.) "Ансар Алла" (хуситы - ред.) и (сил - ред.) иракского сопротивления и предупреждая о возможном нарушении соглашения (о прекращении огня - ред.) Израилем и (необходимости - ред.) сохранения готовности на местах для противостояния новой войне и новым преступлениям, надеемся, по воле Аллаха, провести в мечети Аль-Акса в не столь отдаленном будущем молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью мировых СМИ", - говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-ресурсе КСИР sepahnews.ir.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Коспонсоры мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСХезболлаАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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