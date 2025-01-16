https://ria.ru/20250116/krym-1994081770.html

В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки

В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки - РИА Новости, 16.01.2025

В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки

В Крыму за все время с момента крушения танкеров в Керченском проливе собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:43:00+03:00

2025-01-16T20:43:00+03:00

2025-01-16T20:43:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Крыму за все время с момента крушения танкеров в Керченском проливе собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток. "За все время собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки", - написал Аксенов. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html

https://ria.ru/20250116/peskov-1994000509.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

республика крым

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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым