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В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки - РИА Новости, 16.01.2025
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20:43 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/krym-1994081770.html
В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки
В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки - РИА Новости, 16.01.2025
В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки
В Крыму за все время с момента крушения танкеров в Керченском проливе собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:43:00+03:00
2025-01-16T20:43:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Крыму за все время с момента крушения танкеров в Керченском проливе собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток. "За все время собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки", - написал Аксенов. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html
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керченский пролив
россия
краснодарский край
республика крым
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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым
В Крыму собрали и вывезли 458 тонн загрязненного мазутом песка и гальки

Аксенов: в Крыму с момента ЧП с танкерами собрали 458 тонн загрязненного песка

© Фото : МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : МЧС России по Республике Крым
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Крыму за все время с момента крушения танкеров в Керченском проливе собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток.
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"За все время собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки", - написал Аксенов.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияКерченский проливРоссияКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРеспублика Крым
 
 
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