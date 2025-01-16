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В Кремле прокомментировали прекращение огня в Газе

В Кремле прокомментировали прекращение огня в Газе - РИА Новости, 16.01.2025

В Кремле прокомментировали прекращение огня в Газе

Любое урегулирование, которое приведет к прекращению огня в Газе, может только приветствоваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:19:00+03:00

2025-01-16T14:19:00+03:00

2025-01-16T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Любое урегулирование, которое приведет к прекращению огня в Газе, может только приветствоваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израиля, может только приветствоваться", - сказал Песков журналистам. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч. Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. -0-

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в мире, израиль, катар, россия, дмитрий песков, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024