https://ria.ru/20250116/krasnojarsk-1993986456.html

В красноярском детском саду отравились четыре ребенка

В красноярском детском саду отравились четыре ребенка - РИА Новости, 16.01.2025

В красноярском детском саду отравились четыре ребенка

Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:47:00+03:00

2025-01-16T12:47:00+03:00

2025-01-16T12:47:00+03:00

происшествия

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников детского сада в Красноярске. "Управлением Роспотребнадзором проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации четырех случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников одной группы красноярского детского сада №271", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Уточняется, что двое из заболевших госпитализированы в медучреждение.

https://ria.ru/20250110/perm-1993207425.html

красноярск

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происшествия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)