https://ria.ru/20250116/krasnojarsk-1993986456.html
В красноярском детском саду отравились четыре ребенка
В красноярском детском саду отравились четыре ребенка - РИА Новости, 16.01.2025
В красноярском детском саду отравились четыре ребенка
Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:47:00+03:00
2025-01-16T12:47:00+03:00
2025-01-16T12:47:00+03:00
происшествия
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников детского сада в Красноярске. "Управлением Роспотребнадзором проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации четырех случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников одной группы красноярского детского сада №271", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Уточняется, что двое из заболевших госпитализированы в медучреждение.
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происшествия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В красноярском детском саду отравились четыре ребенка
В красноярском детском саду отравились четыре ребенка, двоих госпитализировали