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Ученые нашли уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей - РИА Новости, 16.01.2025
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Наука
 
07:07 16.01.2025 (обновлено: 10:04 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kosmos-1993946168.html
Ученые нашли уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей
Ученые нашли уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей - РИА Новости, 16.01.2025
Ученые нашли уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей
Ученые обнаружили уникальную планетную систему, включающую в себя сразу и так называемый горячий юпитер, и другие планеты, в том числе сверхземлю, пишет портал... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили уникальную планетную систему, включающую в себя сразу и так называемый горячий юпитер, и другие планеты, в том числе сверхземлю, пишет портал Space.com со ссылкой на открытие исследователей университетов Женевы, Берна, Цюриха и Национального центра компетенции в области исследований планет Швейцарии. Речь идет о системе звезды WASP-132 в созвездии Волка, расположенной в 403 световых годах от Земли. По данным портала, она уникальна тем, что в ней одновременно присутствуют и горячий юпитер, и другие планеты, что противоречит ранее известным данным. Горячий юпитер — газовый гигант, сопоставимый по размеру с Юпитером, который находится очень близко к своей звезде. Ранее предполагалось, что в системах с горячими юпитерами других планет не бывает. Это связывали с теориями образования таких планет: горячие юпитеры, предположительно, не сразу появлялись у звезды, а постепенно с ней сближались и "по пути" должны были захватить материю или разрушить другие крупные небесные тела. Однако у WASP-132 обнаружился не только горячий юпитер, но и сверхземля — планета, похожая на Землю, но тяжелее. Причем, по данным ученых, она расположена к звезде даже ближе, чем газовый гигант. Кроме того, в системе есть ледяной гигант, находящийся на значительном удалении от звезды. "Это напоминание о том, что планетные системы очень разнообразны и что есть еще много аспектов, связанных с формированием планет и ранней эволюцией молодых систем, которые мы не понимаем", — приводит портал слова астронома Цюрихского университета Равита Хелледа. Портал подчеркивает, что результаты исследования могут привести к пересмотру текущих моделей образования планетных систем.
https://ria.ru/20250116/planety-1993939007.html
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женева (город), земля, берн (кантон)
Наука, Женева (город), Земля, Берн (кантон)
Ученые нашли уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей

Space.com: ученые нашли уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей

© NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)Кольцо темной материи в скоплении галактик
Кольцо темной материи в скоплении галактик - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)
Кольцо темной материи в скоплении галактик. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили уникальную планетную систему, включающую в себя сразу и так называемый горячий юпитер, и другие планеты, в том числе сверхземлю, пишет портал Space.com со ссылкой на открытие исследователей университетов Женевы, Берна, Цюриха и Национального центра компетенции в области исследований планет Швейцарии.
Речь идет о системе звезды WASP-132 в созвездии Волка, расположенной в 403 световых годах от Земли. По данным портала, она уникальна тем, что в ней одновременно присутствуют и горячий юпитер, и другие планеты, что противоречит ранее известным данным.
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Горячий юпитер — газовый гигант, сопоставимый по размеру с Юпитером, который находится очень близко к своей звезде. Ранее предполагалось, что в системах с горячими юпитерами других планет не бывает. Это связывали с теориями образования таких планет: горячие юпитеры, предположительно, не сразу появлялись у звезды, а постепенно с ней сближались и "по пути" должны были захватить материю или разрушить другие крупные небесные тела.
Однако у WASP-132 обнаружился не только горячий юпитер, но и сверхземля — планета, похожая на Землю, но тяжелее. Причем, по данным ученых, она расположена к звезде даже ближе, чем газовый гигант. Кроме того, в системе есть ледяной гигант, находящийся на значительном удалении от звезды.
"Это напоминание о том, что планетные системы очень разнообразны и что есть еще много аспектов, связанных с формированием планет и ранней эволюцией молодых систем, которые мы не понимаем", — приводит портал слова астронома Цюрихского университета Равита Хелледа.
Портал подчеркивает, что результаты исследования могут привести к пересмотру текущих моделей образования планетных систем.
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