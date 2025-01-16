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В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем - РИА Новости, 16.01.2025
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Хорошие новости
 
11:00 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/koshka-1993969468.html
В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем
В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем - РИА Новости, 16.01.2025
В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем
Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем, сообщают РЖД. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем, сообщают РЖД. Подозрительный рюкзак в вагоне с углем удалось выявить с помощью автоматической системы осмотра подвижного состава. Вагон пришлось отцепить от поезда, на место были направлены кинологи. "Следов взрывчатки служебный пес не обнаружил, но личный интерес к сумке все-таки проявил. В рюкзаке сотрудники транспортной полиции обнаружили испуганную кошку, которая, судя по истощенному состоянию, проехала не одну сотню километров. Вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока", - описывают РЖД историю в сообщении. Железнодорожники отвезли кошку в ветеринарную клинику, где она была обследована и получила необходимую помощь. "Сейчас у котейки все хорошо - ее забрал себе один из сотрудников вокзала Улан-Удэ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html
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происшествия, улан-удэ, ржд
Хорошие новости, Происшествия, Улан-Удэ, РЖД
В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем

Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramЖелезнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем
Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем, сообщают РЖД.
Подозрительный рюкзак в вагоне с углем удалось выявить с помощью автоматической системы осмотра подвижного состава. Вагон пришлось отцепить от поезда, на место были направлены кинологи.
"Следов взрывчатки служебный пес не обнаружил, но личный интерес к сумке все-таки проявил. В рюкзаке сотрудники транспортной полиции обнаружили испуганную кошку, которая, судя по истощенному состоянию, проехала не одну сотню километров. Вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока", - описывают РЖД историю в сообщении.
Железнодорожники отвезли кошку в ветеринарную клинику, где она была обследована и получила необходимую помощь.
"Сейчас у котейки все хорошо - ее забрал себе один из сотрудников вокзала Улан-Удэ", - добавляется в сообщении.
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