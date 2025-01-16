https://ria.ru/20250116/koshka-1993969468.html

В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем

В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем - РИА Новости, 16.01.2025

В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем

Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем, сообщают РЖД. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:00:00+03:00

2025-01-16T11:00:00+03:00

2025-01-16T11:00:00+03:00

хорошие новости

происшествия

улан-удэ

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993969093_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9cbbab1f6512626587479354bd25c73.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем, сообщают РЖД. Подозрительный рюкзак в вагоне с углем удалось выявить с помощью автоматической системы осмотра подвижного состава. Вагон пришлось отцепить от поезда, на место были направлены кинологи. "Следов взрывчатки служебный пес не обнаружил, но личный интерес к сумке все-таки проявил. В рюкзаке сотрудники транспортной полиции обнаружили испуганную кошку, которая, судя по истощенному состоянию, проехала не одну сотню километров. Вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока", - описывают РЖД историю в сообщении. Железнодорожники отвезли кошку в ветеринарную клинику, где она была обследована и получила необходимую помощь. "Сейчас у котейки все хорошо - ее забрал себе один из сотрудников вокзала Улан-Удэ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, ржд