В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем
Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем
© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramЖелезнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем
Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку из рюкзака, найденного в вагоне с углем, сообщают РЖД.
Подозрительный рюкзак в вагоне с углем удалось выявить с помощью автоматической системы осмотра подвижного состава. Вагон пришлось отцепить от поезда, на место были направлены кинологи.
"Следов взрывчатки служебный пес не обнаружил, но личный интерес к сумке все-таки проявил. В рюкзаке сотрудники транспортной полиции обнаружили испуганную кошку, которая, судя по истощенному состоянию, проехала не одну сотню километров. Вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока", - описывают РЖД историю в сообщении.
Железнодорожники отвезли кошку в ветеринарную клинику, где она была обследована и получила необходимую помощь.
"Сейчас у котейки все хорошо - ее забрал себе один из сотрудников вокзала Улан-Удэ", - добавляется в сообщении.
В московском метро нашли кошку в переноске
12 ноября 2024, 18:48